Άγριο οπαδικό επεισόδιο στο Αιγάλεω: Επίθεση με ρόπαλα σε τέσσερις νεαρούς

Τέσσερις νεαροί δέχθηκαν άγρια επίθεση από ομάδα περίπου 40 ατόμων τα ξημερώματα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, στη συμβολή των οδών Σουλίου και Λήμνου στο Αιγάλεω. Οι δράστες, οπλισμένοι με γκλοπ και ρόπαλα, προσέγγισαν τα θύματα και τους επιτέθηκαν, αφού προηγουμένως τους ρώτησαν ποια ομάδα υποστηρίζουν, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις για οπαδικό υπόβαθρο. Οι δύο 18χρονοι και οι δύο 21χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά από τα χτυπήματα που δέχθηκαν.

Η επίθεση και το χρονικό

Το περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε περίπου στις 00:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε κεντρικό σημείο του Αιγάλεω, συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Σουλίου και Λήμνου. Μια πολυμελής ομάδα, αποτελούμενη από περίπου 40 άγνωστα άτομα, πλησίασε τους τέσσερις νεαρούς, οι οποίοι ήταν δύο 18χρονοι και δύο 21χρονοι.

Πριν την έναρξη της επίθεσης, οι δράστες φέρονται να απηύθυναν ερώτηση προς τα θύματα σχετικά με την ομάδα που υποστηρίζουν. Αμέσως μετά, ακολούθησε η επίθεση με τη χρήση γκλοπ και ροπάλων, με τους νεαρούς να δέχονται χτυπήματα από την πολυπληθή ομάδα των δραστών.

Το πιθανό οπαδικό κίνητρο

Η ερώτηση των δραστών προς τους τέσσερις νεαρούς, η οποία αφορούσε την ομάδα που υποστηρίζουν, αποτελεί βασικό στοιχείο που οδηγεί στην εκτίμηση ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Αυτή η πληροφορία ενισχύει την υπόθεση ότι η επίθεση είχε οργανωμένο χαρακτήρα και συγκεκριμένο κίνητρο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι νεαροί απάντησαν στην ερώτηση των δραστών, ούτε αν η ενδεχόμενη απάντησή τους έπαιξε κάποιο ρόλο στην εξέλιξη και την ένταση της επίθεσης που ακολούθησε. Η αστυνομική έρευνα αναμένεται να ρίξει φως σε αυτό το σημείο.

Οι τραυματισμοί των θυμάτων

Από την επίθεση, οι τέσσερις νεαροί υπέστησαν ελαφρά τραύματα, παρά τη βιαιότητα των χτυπημάτων και τη χρήση αντικειμένων όπως γκλοπ και ρόπαλα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρότερες βλάβες. Οι τραυματισμοί αφορούσαν κυρίως εκδορές και κακώσεις σε διάφορα σημεία του σώματος.

Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους 18χρονους και ένας από τους 21χρονους της παρέας έφεραν εκδορές στο χέρι και στο πρόσωπο, ενώ δύο ακόμη νεαροί τραυματίστηκαν στα χέρια. Ο τέταρτος νεαρός υπέστη εκδορές τόσο στα χέρια όσο και στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ελαφρά τραύματα, παρά την ένταση της επίθεσης.

Η διαφυγή των δραστών

Μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης, οι δράστες απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο του περιστατικού. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διαφυγή τους πραγματοποιήθηκε με διαφορετικούς τρόπους, γεγονός που υποδηλώνει πιθανώς κάποιο είδος οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, ένα μέρος της ομάδας των περίπου 40 ατόμων φέρεται να διέφυγε χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτες, ενώ ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους απομακρύνθηκαν πεζή από τη συμβολή των οδών Σουλίου και Λήμνου. Οι κινήσεις τους μετά την επίθεση αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

Η αστυνομική έρευνα

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού, καθώς και για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των περίπου 40 ατόμων που ενεπλάκησαν στην επίθεση. Η Αστυνομία συλλέγει στοιχεία προκειμένου να οδηγήσει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, εξετάζονται καταθέσεις των θυμάτων και πιθανών μαρτύρων, ενώ παράλληλα αναζητείται και αξιοποιείται διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την πορεία των δραστών τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση, ώστε να αποκαλυφθεί το σύνολο των γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta