Μπέτυ Βαλάση: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στο Α’ Νεκροταφείο

Με συγκίνηση αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες την ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Πέμπτη (15/10), ενώ η πολιτική κηδεία της πραγματοποιήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να της πει το τελευταίο αντίο.

Η πολιτική κηδεία στο Α’ Νεκροταφείο

Η πολιτική κηδεία της Μπέτυς Βαλάση ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί. Ωστόσο, από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο χώρος του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών είχε γεμίσει με στεφάνια, καθώς οικείοι της ηθοποιού και το κοινό που την αγάπησε συγκεντρώθηκαν για να την αποχαιρετήσουν. Η παρουσία τους μαρτυρούσε τη μακρόχρονη και σπουδαία πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση.

Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με τους παρευρισκόμενους να αποδίδουν φόρο τιμής στην εκλιπούσα καλλιτέχνιδα. Η συγκέντρωση των ανθρώπων που τη γνώρισαν και εκτίμησαν το έργο της, υπογράμμισε την αγάπη και τον σεβασμό που ενέπνεε η Μπέτυ Βαλάση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της.

Παρουσία καλλιτεχνών και πολιτικών

Από τους πρώτους που κατέφθασαν στον ναό για να αποχαιρετήσουν την Μπέτυ Βαλάση ήταν ο ηθοποιός Θοδωρής Κατσαφάδος και η κόρη του, Μαριλού Κατσαφάδου. Μαζί τους βρέθηκαν και η Άννα Φόνσου, καθώς και η Μαίρη Βιντιάδου, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλεια.

Στη συνέχεια, παρευρέθηκαν και άλλοι σημαντικοί εκπρόσωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο. Ο Νίκος Σοφιανός, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Σπύρος Μπιμπίλας και η Σεμίνα Διγενή ήταν μεταξύ αυτών που έδωσαν το «παρών» στο τελευταίο αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό, τιμώντας τη μνήμη της.

Η επιθυμία του γιου της για δεύτερη κηδεία

Σύμφωνα με δήλωση του γιου της Μπέτυς Βαλάση, Νικόλα Μινισσάλι, θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη κηδεία τις επόμενες ημέρες. Ο ίδιος είχε αναφέρει στο «Πρωινό» ότι «Θα γίνει πολιτική κηδεία τη Δευτέρα στο Α΄ Νεκροταφείο. Η θρησκευτική κηδεία θα γίνει εδώ στο χωριό, θέλω να την έχω δίπλα μου».

Η επιθυμία του γιου της να τελεστεί θρησκευτική κηδεία στον τόπο κατοικίας του, στο χωριό, δείχνει την προσωπική του ανάγκη να διατηρήσει τη μητέρα του κοντά του, ακόμα και μετά τον θάνατό της. Αυτή η διπλή τελετή αντικατοπτρίζει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό χαρακτήρα της απώλειας.

Η πορεία και τα τελευταία χρόνια της ηθοποιού

Η Μπέτυ Βαλάση υπήρξε μια ηθοποιός με μακρόχρονη και σπουδαία πορεία στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης, αφήνοντας το δικό της στίγμα στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή. Το κοινό την αγάπησε μέσα από τους ρόλους που ενσάρκωσε και την ξεχωριστή της παρουσία.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μπέτυ Βαλάση αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, καθώς έπασχε από άνοια. Λόγω της κατάστασής της, διέμενε στο «Σπίτι του Αγωνιστή», όπου και πέρασε τα τελευταία της χρόνια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki