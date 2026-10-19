Έξι αλλοδαποί έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν μετά την ανατροπή ενός ταχύπλοου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου. Οι σοροί των έξι θυμάτων μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Παράλληλα, 14 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Βαθέος, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων συνεχίζονται.

Το τραγικό συμβάν και οι πρώτες ενέργειες

Το ναυάγιο σημειώθηκε 3,7 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάμου, όταν ένα ταχύπλοο σκάφος ανετράπη. Οι έξι αλλοδαποί που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους ήταν πέντε άνδρες και μία γυναίκα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός τους, προσθέτοντας μια νέα τραγική σελίδα στα περιστατικά με μετανάστες στην περιοχή.

Αμέσως μετά το συμβάν, κινητοποιήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία συντονίζεται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι αρχές εργάζονται εντατικά για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι στη θαλάσσια περιοχή.

Διασωθέντες και ιατρική περίθαλψη

Συνολικά 14 αλλοδαποί, όλοι άνδρες, διασώθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου. Αυτοί μεταφέρθηκαν με ναυαγοσωστικό σκάφος στο λιμάνι Βαθέος της Σάμου. Η άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ήταν καθοριστική για τη διάσωση των ατόμων αυτών.

Από τους 14 διασωθέντες, οι τρεις χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Οι υπόλοιποι 11 οδηγήθηκαν στο Κέντρο Ελεγχόμενης Δομής (ΚΕΔ) Σάμου, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη υποστήριξη μετά την περιπέτειά τους στη θάλασσα.

Η σύλληψη του φερόμενου διακινητή

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις λιμενικές αρχές, αναγνωρίστηκε και συνελήφθη ένας από τους διασωθέντες. Πρόκειται για υπήκοο Ιράν, ο οποίος φέρεται να ήταν ο διακινητής των υπολοίπων αλλοδαπών που επέβαιναν στο ταχύπλοο σκάφος. Η σύλληψη αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης ανθρώπων.

Η πορεία του σκάφους πριν την ανατροπή

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, το ταχύπλοο σκάφος, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό. Ο εντοπισμός έγινε εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Στη συνέχεια, το ίδιο σκάφος εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, αυτή τη φορά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Η ανατροπή του σκάφους συνέβη έπειτα από έναν απότομο ελιγμό. Αυτό το γεγονός οδήγησε στην κινητοποίηση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, με τις αρχές να προσπαθούν να προσεγγίσουν άμεσα το σημείο του συμβάντος και να παράσχουν βοήθεια στους επιβαίνοντες.

Οι έρευνες για αγνοούμενους συνεχίζονται

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου συνεχίζονται αδιάκοπα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ενεργά ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος, το οποίο επιχειρεί στην περιοχή, καθώς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Η παρουσία των εναέριων και θαλάσσιων μέσων είναι κρίσιμη για την κάλυψη μιας ευρείας περιοχής και την ανεύρεση τυχόν επιζώντων ή θυμάτων.

Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε πιθανότητα εντοπισμού αγνοουμένων θα εξαντληθεί. Η προσπάθεια αυτή υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση των ελληνικών αρχών για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στο Αιγαίο.

Με πληροφορίες από: News.gr