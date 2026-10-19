Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου στην περιοχή του Μενιδίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκη ο 25χρονος οδηγός, με το όχημά του να καταλήγει μέσα σε παιδική χαρά. Το περιστατικό έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 06:40 το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, ο 25χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην οδό Ρώμα, μία κεντρική οδική αρτηρία της περιοχής του Μενιδίου. Η κατεύθυνση στην οποία κινούνταν το όχημα ήταν από την περιοχή της Φυλής προς το Ολυμπιακό Χωριό.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει με σφοδρότητα στην περίφραξη μιας παιδικής χαράς που βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο. Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή, που το όχημα εισήλθε στον χώρο της παιδικής χαράς, προκαλώντας υλικές ζημιές στην περίφραξη.

Η αντίδραση του οδηγού στους αστυνομικούς

Μετά την ειδοποίηση για το τροχαίο, αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο του ατυχήματος για να διερευνήσουν τις συνθήκες και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Όταν οι αρχές έφτασαν στον τόπο του συμβάντος, ο 25χρονος οδηγός δεν επέδειξε συνεργασία. Συγκεκριμένα, δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις που του έγιναν από τους αστυνομικούς.

Η συμπεριφορά του οδηγού κλιμακώθηκε, καθώς όχι μόνο αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες των αστυνομικών, αλλά προχώρησε σε εξύβριση και απειλές εναντίον τους. Επιπλέον, ο 25χρονος αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, μία διαδικασία που είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων και ύποπτων συμπεριφορών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Λόγω της συμπεριφοράς του οδηγού και των συνθηκών του ατυχήματος, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από σοβαρές κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν την επικίνδυνη οδήγηση, καθώς η απώλεια ελέγχου του οχήματος και η είσοδος σε παιδική χαρά συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Επιπλέον, ο 25χρονος κατηγορείται για απείθεια προς τις αρχές, λόγω της άρνησής του να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αστυνομικών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης οι κατηγορίες της απειλής και της εξύβρισης εναντίον των αστυνομικών οργάνων. Τέλος, αντιμετωπίζει την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς αρνήθηκε να υποβληθεί στον σχετικό έλεγχο, κάτι που σύμφωνα με τη νομοθεσία μπορεί να ερμηνευτεί ως ένδειξη μέθης.

Με πληροφορίες από: News.gr