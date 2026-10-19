Έξι αλλοδαποί έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου. Το τραγικό περιστατικό οδήγησε σε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις ελληνικές αρχές. Συνολικά 14 άτομα διασώθηκαν, ενώ οι προσπάθειες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τραγικός απολογισμός και διασώσεις

Οι σοροί των έξι αλλοδαπών που έχασαν τη ζωή τους μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Πρόκειται για πέντε άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μετά την ανατροπή του σκάφους.

Από τους συνολικά 14 διασωθέντες, όλοι άνδρες, τρεις χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για την παροχή ιατρικής περίθαλψης λόγω τραυματισμών. Οι υπόλοιποι 11 διασωθέντες οδηγήθηκαν στο Κέντρο Ελεγχόμενης Δομής (ΚΕΔ) Σάμου, αφού μεταφέρθηκαν με ναυαγοσωστικό σκάφος στο λιμάνι Βαθέος της Σάμου.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κινητοποιήθηκε αμέσως μετά το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή 3,7 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάμου. Ο συντονισμός της επιχείρησης γίνεται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην περιοχή των ερευνών παραμένουν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι δυνάμεις αυτές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον αγνοουμένων, καθώς η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι συνθήκες της ανατροπής

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το ταχύπλοο σκάφος εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό. Ο εντοπισμός έγινε εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, πριν το σκάφος περάσει στα ελληνικά.

Στη συνέχεια, το ίδιο ταχύπλοο εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το σκάφος, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ανετράπη έπειτα από απότομο ελιγμό, οδηγώντας στην τραγική κατάληξη.

Σύλληψη διακινητή και προανάκριση

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, αναγνωρίστηκε και συνελήφθη ένας από τους διασωθέντες. Πρόκειται για υπήκοο Ιράν, ο οποίος κατηγορείται ως ο διακινητής των υπόλοιπων αλλοδαπών που επέβαιναν στο ταχύπλοο.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ναυάγιο και να εντοπίσουν όλους τους υπεύθυνους για τη μεταφορά των αλλοδαπών.

Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου συνεχίζονται αδιάκοπα. Παρά τις προσπάθειες, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων στο ταχύπλοο πριν την ανατροπή του.

Το Λιμενικό Σώμα και η Πολεμική Αεροπορία παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, με τα μέσα που διαθέτουν να επιχειρούν στην περιοχή του ναυαγίου, με την ελπίδα να βρεθούν και άλλοι επιζώντες ή να εντοπιστούν τυχόν αγνοούμενοι.

Με πληροφορίες από: News.gr