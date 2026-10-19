Σεισμός στην Πύλο: Διπλή αναφορά για το μέγεθος και το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου του 2026 στην περιοχή της Πύλου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων. Το μέγεθος του σεισμού αναφέρθηκε από τις πρώτες εκτιμήσεις της Αυτόματης Λύσης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών να κυμαίνεται μεταξύ 3,8 και 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η δόνηση έγινε αισθητή σε ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της Καλαμάτας.

Η ώρα και η τοποθεσία της δόνησης

Ο σεισμός καταγράφηκε συγκεκριμένα στις 10:41 το πρωί της Δευτέρας, 19 Οκτωβρίου 2026, με επίκεντρο την περιοχή της Πύλου. Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών παρείχε τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή στιγμή της σεισμικής δραστηριότητας. Η δόνηση έγινε αντιληπτή από τους κατοίκους της περιοχής, καθώς και σε γειτονικές πόλεις.

Η Πύλος, μια περιοχή που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, βρέθηκε στο επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας. Οι αναφορές για την ώρα της δόνησης ήταν συνεπείς, υποδεικνύοντας την ίδια στιγμή εκδήλωσης του φαινομένου. Η ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα, και η ημερομηνία, 19 Οκτωβρίου 2026, προσδιορίζουν το χρονικό πλαίσιο του γεγονότος.

Διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέγεθος

Ως προς το μέγεθος του σεισμού, οι αρχικές εκτιμήσεις παρουσίασαν μια μικρή διακύμανση. Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μία αναφορά έκανε λόγο για σεισμό μεγέθους 3,8 Ρίχτερ. Αυτή η εκτίμηση δόθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, όπως δημοσιεύτηκε.

Παράλληλα, μια άλλη αναφορά, επίσης βασισμένη στην αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, προσδιόρισε το μέγεθος της δόνησης στους 3,9 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Και οι δύο τιμές προέρχονται από την ίδια πηγή δεδομένων, την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, υποδεικνύοντας τις αρχικές αποκλίσεις που μπορεί να παρατηρηθούν στις πρώτες εκτιμήσεις των σεισμικών φαινομένων.

Αποκλίσεις σε επίκεντρο και εστιακό βάθος

Οι πληροφορίες σχετικά με το επίκεντρο και το εστιακό βάθος του σεισμού παρουσίασαν επίσης διαφορές μεταξύ των αρχικών αναφορών. Μία εκτίμηση από την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών τοποθέτησε το επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά του Πεταλιδίου. Το εστιακό βάθος σε αυτή την περίπτωση υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Αντίθετα, μια άλλη αναφορά, επίσης από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εντόπισε το επίκεντρο 10 χιλιόμετρα ανατολικά της Πύλου. Για αυτή την εκτίμηση, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Αυτές οι αποκλίσεις στις γεωγραφικές συντεταγμένες και στο βάθος υποδεικνύουν την πολυπλοκότητα της αρχικής ανάλυσης των σεισμικών δεδομένων.

Αισθητός σε ευρύτερη περιοχή

Η σεισμική δόνηση, ανεξαρτήτως των μικρών διαφορών στις αρχικές εκτιμήσεις για το μέγεθος και το επίκεντρο, έγινε αισθητή σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι ο σεισμός ήταν αισθητός και στην πόλη της Καλαμάτας. Η Καλαμάτα βρίσκεται σε σχετική εγγύτητα με την Πύλο, γεγονός που εξηγεί την αίσθηση της δόνησης από τους κατοίκους της.

Η αισθητότητα ενός σεισμού σε απομακρυσμένες περιοχές εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος, το εστιακό βάθος και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Στην περίπτωση αυτή, η δόνηση έγινε αντιληπτή πέρα από το άμεσο επίκεντρο, επηρεάζοντας τους κατοίκους της Μεσσηνίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Newsit