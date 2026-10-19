Δύο ναυάγια σε Σάμο και Λέσβο με 12 νεκρούς μετανάστες

Δύο τραγικά ναυάγια σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες ανοιχτά της Σάμου και της Λέσβου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 12 μετανάστες. Οι λιμενικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ συνελήφθησαν και δύο άτομα που κατηγορούνται για διακίνηση μεταναστών.

Το ναυάγιο στη Σάμο και οι έρευνες

Το πρωί της Δευτέρας, 19 Οκτωβρίου 2026, σημειώθηκε ένα ακόμα ναυάγιο στη χώρα μας, αυτή τη φορά στα ανοιχτά της Σάμου. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγες ώρες μετά το περιστατικό στη Λέσβο, θέτοντας τις λιμενικές αρχές σε κατάσταση συναγερμού για την παροχή βοήθειας και τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουρκική ακταιωρός εντόπισε αρχικά σε τουρκικά ύδατα ένα σκάφος με μετανάστες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Λίγη ώρα αργότερα, το ίδιο σκάφος εντοπίστηκε βόρεια της Σάμου από τις ελληνικές αρχές. Το σκάφος ανετράπη μετά από έναν απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να βρεθούν στο νερό.

Από την επιχείρηση διάσωσης, 14 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τη θάλασσα. Ωστόσο, έξι μετανάστες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ανάμεσα στα θύματα είναι πέντε άνδρες και μία γυναίκα, ενώ όλοι οι διασωθέντες είναι άνδρες. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων στην περιοχή.

Η σύλληψη του φερόμενου διακινητή

Ανάμεσα στους διασωθέντες του ναυαγίου της Σάμου βρίσκεται και ο φερόμενος ως διακινητής, ο οποίος είναι ιρανικής υπηκοότητας. Η ηλικία του συγκεκριμένου ατόμου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Οι αρχές διερευνούν τον ρόλο του στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τα δύο ναυάγια, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων. Πρόκειται για έναν 37χρονο Τούρκο και έναν Ιρανό, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση μεταναστών. Οι συλλήψεις αυτές αποτελούν μέρος των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των δικτύων παράνομης διακίνησης.

Η τραγωδία ανοιχτά της Λέσβου

Λίγες ώρες πριν το ναυάγιο της Σάμου, τα μεσάνυχτα, είχε εκτυλιχθεί μία ακόμα τραγωδία ανοιχτά της Λέσβου, όπου επίσης έχασαν τη ζωή τους έξι μετανάστες. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης από το λιμενικό σώμα.

Το ταχύπλοο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες, πραγματοποιούσε ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελιγμών, συγκρούστηκε με την πλώρη στην αριστερή πλευρά του σκάφους του λιμενικού, με ολέθρια αποτελέσματα.

Μεταξύ των θυμάτων του ναυαγίου της Λέσβου είναι τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος. Οι νεκροί και οι διασωθέντες ήταν συριακής και παλαιστινιακής καταγωγής, προσθέτοντας μια ακόμα διάσταση στην ανθρώπινη τραγωδία.

Οι διασωθέντες και η κατάσταση της υγείας τους

Στο ναυάγιο της Λέσβου, οκτώ μετανάστες ανασύρθηκαν ζωντανοί από τη θάλασσα. Αμέσως μετά τη διάσωσή τους, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Από εκεί, οδηγήθηκαν στο Βοστάνειο νοσοκομείο, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Από τους διασωθέντες, μία γυναίκα φέρει ορθοπεδικής φύσεως τραύμα και ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ένας άνδρας βρίσκεται σε σοβαρότερη κατάσταση, καθώς φέρει τραύμα στο κεφάλι, απαιτώντας ειδική φροντίδα από τους γιατρούς.

Με πληροφορίες από: Newsit