Νέο ναυάγιο στη Σάμο με έξι νεκρούς και 14 διασωθέντες

Ένα νέο προσφυγικό ναυάγιο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου, με τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς και 14 διασωθέντες. Το περιστατικό έλαβε χώρα 3,7 ναυτικά μίλια βόρεια του νησιού, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Η ανατροπή του ταχύπλοου σκάφους, που μετέφερε αλλοδαπούς, σημειώθηκε έπειτα από απότομο ελιγμό κατά τη διάρκεια καταδίωξης από το ελληνικό λιμενικό.

Το τραγικό περιστατικό στη Σάμο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έξι αλλοδαποί έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο της Σάμου. Πρόκειται για πέντε άνδρες και μία γυναίκα, οι σοροί των οποίων ανασύρθηκαν από τη θάλασσα. Παράλληλα, διασώθηκαν 14 άτομα, όλοι άνδρες, από τα οποία ο ένας φέρεται να είναι ο διακινητής, ιρανικής υπηκοότητας.

Το περιστατικό επαναφέρει με τραγικό τρόπο το ζήτημα των επικίνδυνων θαλάσσιων διαδρομών στο Αιγαίο, καθώς αποτελεί το δεύτερο ναυάγιο με ανθρώπινες απώλειες μέσα σε λίγες ώρες, μετά από αυτό που είχε προηγηθεί στη Λέσβο.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Αμέσως μετά την ανατροπή του σκάφους, κινητοποιήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην περιοχή του ναυαγίου επιχειρούν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Η πορεία του ταχύπλοου και η ανατροπή

Το ταχύπλοο, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό. Ο εντοπισμός έγινε εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Στη συνέχεια, το σκάφος εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος του ελληνικού Λιμενικού Σώματος, αυτή τη φορά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Η ανατροπή του σκάφους συνέβη όταν ο χειριστής του επιχείρησε έναν απότομο ελιγμό, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Αυτό οδήγησε στο να ανατραπεί το ταχύπλοο, με τις συνέπειες που περιγράφονται.

Το προηγούμενο ναυάγιο στη Λέσβο

Το τραγικό περιστατικό στη Σάμο έρχεται λίγες ώρες μετά από ένα άλλο ναυάγιο που σημειώθηκε στη Λέσβο. Εκεί, καταγράφηκαν επίσης ανθρώπινες απώλειες και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το ναυάγιο της Λέσβου συνέβη στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγριελιάς. Σε αυτό το περιστατικό, έξι αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους. Η τραγωδία στη Λέσβο προκλήθηκε έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Νοσηλεία διασωθέντων στη Λέσβο

Από το ναυάγιο της Λέσβου, οκτώ άτομα είχαν διασωθεί. Επτά από αυτούς νοσηλεύονται στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Ένας εκ των διασωθέντων έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Οι εξελίξεις με τα δύο ναυάγια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προκαλούν έντονη ανησυχία για τις ζωές των ανθρώπων που επιχειρούν να διασχίσουν το Αιγαίο, αναζητώντας ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos