Ναυάγιο στη Λέσβο με έξι νεκρούς και οκτώ διασωθέντες – Συνελήφθη ο διακινητής

Ένα τραγικό ναυάγιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή της Αγριλιάς, στα ανοιχτά της Λέσβου, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι μεταναστών. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, οκτώ άτομα κατάφεραν να διασωθούν, ενώ συνελήφθη και ο φερόμενος ως διακινητής των αλλοδαπών.

Οι συνθήκες της τραγωδίας

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κατά τη μετάβαση από την Κυριακή προς τη Δευτέρα, σε απόσταση 3,5 ναυτικών μιλίων από τη νοτιοανατολική ακτή της Λέσβου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ένα ταχύπλοο σκάφος που κατευθυνόταν από τη μικρασιατική ακτή προς τη Λέσβο, συγκρούστηκε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Το σκάφος του Λιμενικού επιχειρούσε στην περιοχή τη στιγμή της σύγκρουσης. Από την πρόσκρουση, το ταχύπλοο ανατράπηκε, οδηγώντας στην τραγωδία. Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Αμέσως μετά το ναυάγιο, ξεκίνησε μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν έξι άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, τα οποία ανασύρθηκαν νεκρά. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος, που επέβαιναν στο ανατραπέν σκάφος.

Παράλληλα, διασώθηκαν οκτώ μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Οι διασωθέντες, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά, οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι από το ναυάγιο.

Η σύλληψη του διακινητή

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, οι αρχές προχώρησαν στην αναγνώριση και σύλληψη ενός 37χρονου Τούρκου υπηκόου. Ο συγκεκριμένος άνδρας βρισκόταν μεταξύ των οκτώ διασωθέντων αλλοδαπών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 37χρονος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των μεταναστών που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος, καθώς και ο χειριστής του. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του ναυαγίου.

Η αντίδραση του υπουργού Ναυτιλίας

Τη θλίψη και την οργή του για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγριελιάς Λέσβου εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου μας γεμίζει θλίψη και οργή».

Ο κ. Κικίλιας απέδωσε τον θάνατο των έξι ανθρώπων στην εγκληματική δράση των διακινητών. Επισήμανε, επίσης, ότι βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων, το ταχύπλοο του φερόμενου ως διακινητή προσέκρουσε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Αυστηρό μήνυμα κατά των κυκλωμάτων διακίνησης

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έστειλε παράλληλα ένα αυστηρό μήνυμα προς τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών. Τόνισε ότι η στάση της κυβέρνησης παραμένει αδιαπραγμάτευτη απέναντι σε τέτοιες ενέργειες, υπογραμμίζοντας τη «μηδενική ανοχή στους διακινητές».

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε τους διακινητές «στυγνούς εγκληματίες» που, προκειμένου να θησαυρίσουν, δεν διστάζουν να οδηγούν ακόμη και στον θάνατο απελπισμένους ανθρώπους, οικογένειες και αθώα παιδιά. Η δήλωσή του υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των αρχών να αντιμετωπίσουν τα δίκτυα παράνομης διακίνησης.

Με πληροφορίες από: Enikos