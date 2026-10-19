Η Μπέτυ Βαλάση οδηγείται στην τελευταία της κατοικία

Σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και απλός κόσμος θα πουν το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση. Η πολιτική κηδεία της σπουδαίας καλλιτέχνιδας, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, θα τελεστεί στις 11:30 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό

Η Μπέτυ Βαλάση, μια ξεχωριστή παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο, αποχαιρετάται σήμερα από όσους την αγάπησαν και τη γνώρισαν μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση. Η τελετή της πολιτικής κηδείας θα λάβει χώρα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 11:30 το πρωί, σηματοδοτώντας το οριστικό κλείσιμο της αυλαίας για τη ζωή της.

Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σε ηλικία 89 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο, καθώς η Μπέτυ Βαλάση υπήρξε μια προσωπικότητα με πολυσχιδή δράση και συνεισφορά.

Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική διαδρομή

Η Μπέτυ Βαλάση υπήρξε μια αναγνωρισμένη και ταλαντούχη ηθοποιός, με σημαντική διαδρομή στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε μετά από μαθητεία κοντά σε σπουδαίους δασκάλους του χώρου. Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 1961 στο θέατρο Καλουτά, όπου βρέθηκε στη σκηνή δίπλα σε μεγάλες μορφές όπως ο Κάρολος Κουν και η Μαίρη Αρώνη.

Στην πρώτη της παράσταση, η Μπέτυ Βαλάση υποδύθηκε τον ρόλο της Παλλάδας Αθηνάς στη σατιρική τριλογία «Οδύσσεια», έργο του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη. Η παρουσία της στον κινηματογράφο ήταν επίσης αξιοσημείωτη, καθώς από το 1960 έως το 2004 συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους, συνεργαζόμενη με καταξιωμένους σκηνοθέτες. Η αναγνωρισιμότητά της ενισχύθηκε σημαντικά μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη θρυλική τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Λωξάντρα», η οποία προβλήθηκε το 1980 και έμεινε στην ιστορία ως η τελευταία ασπρόμαυρη τηλεοπτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης.

Η ενεργός πολιτική της δράση

Πέρα από την πλούσια καλλιτεχνική της προσφορά, η Μπέτυ Βαλάση είχε και μια μακρόχρονη και ενεργή σχέση με το ΚΚΕ. Στήριξε το κόμμα μέσα από την πολιτική και πολιτιστική της παρουσία, αναδεικνύοντας τις ιδέες και τις αρχές του.

Η δέσμευσή της στα κοινά ήταν εμφανής και μέσα από την εκλογική της δράση. Υπήρξε υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων. Συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες του Κόμματος, προσφέροντας τις υπηρεσίες της ακόμη και σε δύσκολες περιόδους της ιστορίας του, γεγονός που υπογραμμίζει την αφοσίωσή της στις πολιτικές της πεποιθήσεις.

Τα πρώτα χρόνια και η οικογενειακή της ιστορία

Η Μπέτυ Βαλάση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιανουαρίου 1937, με το πραγματικό της όνομα να είναι Δέσποινα. Οι γονείς της ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, φέρνοντας μαζί τους τις μνήμες και τις εμπειρίες του ξεριζωμού. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος αδελφός του πατέρα της βρήκε τραγικό θάνατο, σφαγιασμένος από τους Τούρκους το 1922, ένα γεγονός που σημάδεψε την οικογένεια.

Οι γονείς της χώρισαν όταν η Μπέτυ Βαλάση ήταν ακόμη σε μικρή ηλικία. Ο πατέρας της παρέμεινε στην Κατερίνη, όπου ίδρυσε μια μονάδα παραγωγής καπνών, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση που είχαν στη Μικρά Ασία. Η μητέρα της μετακόμισε στην Αθήνα. Για πολλά χρόνια, η νεαρή Μπέτυ ταξίδευε συχνά με τρένο μεταξύ Αθήνας και Κατερίνης, προκειμένου να διατηρεί επαφή και με τους δύο γονείς της.

Προβλήματα υγείας και τελευταία κατοικία

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία την ανάγκασαν να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Το τελευταίο διάστημα, φιλοξενούνταν στο ίδρυμα «Σπίτι του Αγωνιστή», όπου λάμβανε τη φροντίδα που χρειαζόταν.

Με την πολιτική κηδεία της, πέφτει οριστικά η αυλαία σε μια ζωή γεμάτη τέχνη, πολιτική δράση και προσωπικές εμπειρίες. Όσοι τη γνώρισαν και την αγάπησαν, την αποχαιρετούν με συγκίνηση και σεβασμό, αναγνωρίζοντας την προσφορά της στον ελληνικό πολιτισμό και την κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit