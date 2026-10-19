Το δέρμα των μαθητών «αντιδρά» στην έναρξη των σχολείων: η σύνδεση με το άγχος

Κάθε χρόνο, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καταγράφεται μια κατακόρυφη αύξηση των δερματολογικών εξάρσεων στα παιδιά. Συγκεκριμένα, το 22,6% των μαθητών που αντιμετωπίζουν χρόνιες δερματοπάθειες εμφανίζουν παράλληλα και διαταραχές άγχους. Αυτό το φαινόμενο υπογραμμίζει τη στενή σχέση μεταξύ της ψυχολογικής κατάστασης των παιδιών και της υγείας του δέρματός τους.

Οι σημαντικές αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμα, οι πιέσεις που προέρχονται τόσο από το οικογενειακό όσο και από το κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και το έντονο εξεταστικό στρες, δεν επηρεάζουν μόνο την ψυχολογία των μαθητών. Αντιθέτως, οι επιπτώσεις αυτών των παραγόντων «αποτυπώνονται» άμεσα και στο δέρμα, καθιστώντας απαραίτητη την κατανόηση αυτής της σύνδεσης για τη σωστή διαχείριση των εποχικών υποτροπών.

Η σύνδεση εγκεφάλου-δέρματος και οι επιπτώσεις του στρες

Η κατανόηση της σύνδεσης μεταξύ εγκεφάλου και δέρματος, μέσα από το πρίσμα της Παιδικής Ψυχοδερματολογίας, είναι το κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δερματικών προβλημάτων που συνδέονται με το σχολικό περιβάλλον. Ο δερματολόγος – αφροδισιολόγος δρ. Χρήστος Στάμου εξηγεί ότι «το δέρμα και το νευρικό σύστημα μοιράζονται την ίδια εμβρυϊκή προέλευση, γεγονός που δικαιολογεί την ύπαρξη αυτής της σύνδεσης».

Όταν ένα παιδί βιώνει έντονο σχολικό στρες, ο εγκέφαλος ενεργοποιεί έναν συγκεκριμένο άξονα, τον Υποθάλαμο-Υπόφυση-Επινεφρίδια. Αυτή η ενεργοποίηση οδηγεί στην απελευθέρωση κορτιζόλης και άλλων ορμονών του στρες στον οργανισμό. Η παρατεταμένη έκκριση κορτιζόλης έχει άμεσες συνέπειες για την υγεία του δέρματος.

Ο μηχανισμός επιδείνωσης των δερματικών παθήσεων

Η συνεχής έκκριση κορτιζόλης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της σύνθεσης κλινικά απαραίτητων λιπιδίων, όπως είναι τα κεραμίδια. Αυτή η μείωση καταστρέφει τον φυσικό δερματικό φραγμό, ο οποίος είναι κρίσιμος για την προστασία του δέρματος και τη διατήρηση της υγρασίας του. Ως συνέπεια, παρατηρείται αύξηση της διαδερμικής απώλειας νερού.

Η αύξηση της απώλειας νερού προκαλεί ξηρότητα, κνησμό (φαγούρα), φλεγμονή και αυξημένη ευαισθησία στο δέρμα. Αυτές οι συνθήκες μπορούν να πυροδοτήσουν ή να επιδεινώσουν υπάρχουσες δερματικές παθήσεις, όπως η ατοπική δερματίτιδα και η ακμή. Επιπλέον, μπορούν να οδηγήσουν σε ψυχογενείς δερματικές διαταραχές, όπως η τριχοτιλλομανία, η νευρωτική εκδορά, η ονυχοφαγία και ο ψυχογενής κνησμός, όπως επισημαίνει ο δρ. Στάμου.

Έκζεμα και ατοπική δερματίτιδα: η επίδραση των συναισθηματικών διακυμάνσεων

Το έκζεμα, και ειδικότερα η ατοπική δερματίτιδα, επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τις συναισθηματικές διακυμάνσεις που βιώνουν τα παιδιά. Κοινά στρεσογόνα γεγονότα, όπως η προσαρμογή σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον, συνδέονται άμεσα με την αύξηση των πιθανοτήτων για μέτρια έως σοβαρή έξαρση της συγκεκριμένης δερματίτιδας. Αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι το δέρμα στις ψυχολογικές πιέσεις.

Πέρα από τις σωματικές εκδηλώσεις, η ατοπική δερματίτιδα επιβαρύνει σημαντικά και την ψυχολογία των παιδιών. Κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που πάσχουν από ατοπική δερματίτιδα διατρέχουν 150% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης σε σύγκριση με τα υγιή παιδιά. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση της πάθησης.

Ακμή: συχνό φαινόμενο στους εφήβους και ο ρόλος του στρες

Η ακμή αποτελεί μία από τις πιο συχνές φλεγμονώδεις νόσους στην εφηβική ηλικία, επηρεάζοντας έως και το 87% των εφήβων. Η κατάσταση αυτή μπορεί να επιδεινωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια περιόδων με υψηλό στρες, όπως είναι τα διαγωνίσματα και οι εξετάσεις. Σε αυτές τις περιόδους, οι μαθητές έχουν 23% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν φλεγμονώδεις βλάβες αυξημένης σοβαρότητας, σύμφωνα με μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Wake Forest University.

Η κορτιζόλη, η ορμόνη του στρες, αλληλεπιδρά με τα κύτταρα των σμηγματογόνων αδένων, συμβάλλοντας στην επιδείνωση της ακμής. Επιπλέον, η έλλειψη ύπνου, η οποία συχνά οφείλεται στην προετοιμασία για τις εξετάσεις, καθώς και το νευρικό άγγιγμα του προσώπου, αυξάνουν τις πιθανότητες για έντονες εξάρσεις ακμής (breakouts). Αυτοί οι παράγοντες συνδυαστικά δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την εμφάνιση και την επιδείνωση των δερματικών προβλημάτων στους εφήβους.

Άλλες ψυχογενείς δερματικές διαταραχές

Πέρα από το έκζεμα και την ακμή, το στρες που βιώνουν οι μαθητές στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να εκδηλωθεί και μέσω άλλων ψυχογενών δερματικών διαταραχών. Μεταξύ των συχνότερων εκδηλώσεων περιλαμβάνονται η τριχοτιλλομανία, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρορμητική τάση να τραβάει κανείς τα μαλλιά του, καθώς και η νευρωτική εκδορά, που αφορά το επίμονο ξύσιμο ή το σκάλισμα του δέρματος.

Επίσης, η ονυχοφαγία, δηλαδή η συνήθεια του δαγκώματος των νυχιών, και ο ψυχογενής κνησμός, μια αίσθηση φαγούρας χωρίς εμφανή δερματική αιτία, αποτελούν επίσης εκδηλώσεις που συνδέονται με το άγχος. Αυτές οι συμπεριφορές και καταστάσεις υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα της σχέσης μεταξύ ψυχικής υγείας και δερματικών προβλημάτων στα παιδιά και τους εφήβους.

Με πληροφορίες από: Topontiki