Με δύο συνεδριάσεις και 12 μάρτυρες συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα διεξάγονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, στο πλαίσιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο προγραμματισμός για αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνει δύο συνεδριάσεις. Συνολικά, δώδεκα μάρτυρες αναμένεται να προσέλθουν για να καταθέσουν ενώπιον του δικαστηρίου.

Η συνέχεια της δίκης

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, οι δύο προγραμματισμένες συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας θα φιλοξενήσουν τις καταθέσεις δώδεκα μαρτύρων. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος της έβδομης εβδομάδας των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων.

Εκτός από τους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, στην προγραμματισμένη λίστα των μαρτύρων περιλαμβάνονται και τραυματίες που επέζησαν της σιδηροδρομικής σύγκρουσης. Οι μαρτυρίες τους αναμένεται να ρίξουν φως σε διάφορες πτυχές του τραγικού συμβάντος.

Καταθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας

Την προηγούμενη εβδομάδα, κατέθεσαν τέσσερις μάρτυρες οι οποίοι ταξίδευαν στο τρίτο βαγόνι του Intercity που ενεπλάκη στο δυστύχημα. Οι καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν στις πρώτες στιγμές μετά τη σύγκρουση, περιγράφοντας τις προσπάθειές τους να βγουν από το βαγόνι, την ανάρρωσή τους και το ψυχολογικό τραύμα που φέρουν ακόμα και σήμερα.

Οι ερωτήσεις της προέδρου του δικαστηρίου αφορούσαν κυρίως στο αν οι μάρτυρες αντιλήφθηκαν κάποια στάση της αμαξοστοιχίας μετά την αναχώρησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας, καθώς και αν μύριζαν κάποια ιδιαίτερη μυρωδιά μετά τη σύγκρουση. Όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν πως δεν αντιλήφθηκαν καμία στάση του τρένου. Ένας μάρτυρας ανέφερε τη μυρωδιά του «καμένου σιδήρου», ενώ μία άλλη μάρτυρας δήλωσε πως γενικά μύριζε «καμένο».

Η σημερινή διαδικασία

Για σήμερα, είναι προγραμματισμένη η συνέχεια της εξέτασης του Πάνου Ρούτσι. Ο κ. Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, ολοκλήρωσε την κατάθεσή του την προηγούμενη Τετάρτη.

Η εξέταση του κ. Ρούτσι συνεχίζεται από τη συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία του έθεσε ερωτήσεις μετά την ολοκλήρωση της αρχικής του κατάθεσης.

Ο προγραμματισμός έως τα Χριστούγεννα

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, απομένουν συνολικά 23 συνεδριάσεις πριν από τη διακοπή των Χριστουγέννων. Η δικαστική διαδικασία θα συνεχιστεί εντατικά μέχρι τις γιορτές.

Η τελευταία συνεδρίαση του έτους 2026, βάσει των ημερομηνιών που ανακοίνωσε η πρόεδρος την προηγούμενη εβδομάδα, έχει οριστεί για τις 16 Δεκεμβρίου.

Οι κατηγορίες και οι κατηγορούμενοι

Για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη διαφόρων οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου. Οι οργανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, τη HellenicTrain, τη ΡΑΣ και το υπουργείο Μεταφορών.

Ειδικότερα, 33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν την κακουργηματική πράξη της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο. Οι πράξεις αυτές χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους. Ως αποτέλεσμα, προκλήθηκε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού. Η συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Με πληροφορίες από: News.gr