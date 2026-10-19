Τραυματισμός στον αστράγαλο για τον Στεφ Κάρι, καθησυχαστικός ο Στιβ Κερ

Αναστάτωση προκλήθηκε στις τάξεις των Γουόριορς λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη της regular season του ΝΒΑ, καθώς ο Στεφ Κάρι τραυματίστηκε στον αστράγαλο. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της ανοιχτής προπόνησης της ομάδας, την Κυριακή, ενόψει της πρεμιέρας της σεζόν. Ο τραυματισμός αφορά τον δεξί αστράγαλο του παίκτη, ο οποίος αποχώρησε κουτσαίνοντας από το γήπεδο και κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια.

Το περιστατικό στην προπόνηση

Ο Στεφ Κάρι υπέστη τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο κατά τη διάρκεια της ανοιχτής προπόνησης των Γουόριορς. Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του ΝΒΑ και την έναρξη της regular season. Το γεγονός προκάλεσε άμεσα ανησυχία στην ομάδα και τους φιλάθλους της.

Ο παίκτης αποχώρησε από το γήπεδο κουτσαίνοντας, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια της ομάδας. Η ατμόσφαιρα στο χώρο της προπόνησης έγινε ιδιαίτερα ήσυχη μετά τον τραυματισμό του ηγέτη των «πολεμιστών», καθώς η αγωνία ήταν έκδηλη για την κατάσταση της υγείας του.

Η αντίδραση του προπονητή

Μετά τον τραυματισμό του Στεφ Κάρι, ο προπονητής των Γουόριορς, Στιβ Κερ, έσπευσε να επικοινωνήσει με τον παίκτη. Ο Κερ δήλωσε ότι μίλησε με τον Κάρι μετά το τέλος της προπόνησης. Η συνομιλία τους είχε καθησυχαστικό τόνο, καθώς ο προπονητής μετέφερε ότι ο Στεφ του είπε πως «είναι καλά».

Η δήλωση του Στιβ Κερ έρχεται να μετριάσει την αρχική ανησυχία που προκλήθηκε από το περιστατικό, αν και η κατάσταση του αστραγάλου του παίκτη παραμένει υπό παρακολούθηση ενόψει της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου.

Το ιστορικό τραυματισμών του Κάρι

Ο Στεφ Κάρι, ο οποίος διανύει την 18η σεζόν του με το Γκόλντεν Στέιτ, έχει αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών και στο παρελθόν. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή τη σεζόν 2025-26, ο έμπειρος παίκτης αγωνίστηκε σε μόλις το μισό των αγώνων της ομάδας του.

Οι τραυματισμοί που τον ταλαιπώρησαν την προηγούμενη σεζόν περιλάμβαναν προβλήματα στον αστράγαλο, στον τετρακέφαλο και στο γόνατο. Το ιστορικό αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντική την προσεκτική διαχείριση του νέου τραυματισμού στον δεξί αστράγαλο, λίγο πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων.

Η φετινή σεζόν και τα συμβόλαια

Ο 38χρονος Στεφ Κάρι συνεχίζει να αποτελεί βασικό στέλεχος των Γουόριορς, με την τρέχουσα σεζόν να είναι η 18η του με την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ. Το συμβόλαιό του, το οποίο ανέρχεται στα 62 εκατομμύρια δολάρια, πλησιάζει στη λήξη του. Η εξέλιξη του τραυματισμού του είναι κρίσιμη τόσο για την αγωνιστική του παρουσία όσο και για το μέλλον του στην ομάδα.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Στεφ Κάρι είχε εντυπωσιακές επιδόσεις, παρά τους τραυματισμούς που τον κράτησαν εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο διάστημα. Συγκεκριμένα, είχε μέσο όρο 26,6 πόντους ανά παιχνίδι, με ποσοστό ευστοχίας 46,8% στα σουτ εντός πεδιάς και 39,3% στα τρίποντα. Οι αριθμοί αυτοί υπογραμμίζουν τη σημασία του για την ομάδα και την ανάγκη να παραμείνει υγιής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta