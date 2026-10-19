Η Βουλή φωταγωγήθηκε στα μωβ για το σύνδρομο Rett

Στα μωβ φωταγωγήθηκε το βράδυ της Κυριακής η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, συμμετέχοντας στις παγκόσμιες δράσεις ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Rett. Ο μήνας Οκτώβριος είναι αφιερωμένος σε αυτές τις δράσεις, με στόχο την ενημέρωση και την υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από τη σπάνια αυτή γενετική νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Η πρωτοβουλία της Βουλής στέλνει ένα μήνυμα αλληλεγγύης και υπογραμμίζει την ανάγκη για διασφάλιση ίσων ευκαιριών.

Η συμβολική φωταγώγηση του Κοινοβουλίου

Το βράδυ της Κυριακής, το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε με μωβ χρώμα, ένα γεγονός που εντάσσεται στις διεθνείς προσπάθειες ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Rett. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος των παγκόσμιων δράσεων που πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, μήνα ο οποίος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση για τη συγκεκριμένη σπάνια πάθηση.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της ενημέρωσης της κοινωνίας για το Σύνδρομο Rett. Παράλληλα, επιδιώκει να υπογραμμίσει την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη των ατόμων που ζουν με τη διαταραχή και των οικογενειών τους.

Τι είναι το σύνδρομο Rett

Το Σύνδρομο Rett περιγράφεται ως μια σπάνια γενετική νευροαναπτυξιακή διαταραχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ελληνικό Κοινοβούλιο. Η πάθηση αυτή εμφανίζεται κυρίως σε κορίτσια και επηρεάζει σημαντικά βασικές λειτουργίες, όπως η κινητικότητα, η επικοινωνία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Τα πρώτα συμπτώματα της διαταραχής εκδηλώνονται συνήθως στην πρώιμη παιδική ηλικία, μετά από μια περίοδο που η ανάπτυξη του παιδιού φαίνεται να είναι φυσιολογική. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί σημαντικές και διαρκείς ανάγκες καθημερινής φροντίδας και υποστήριξης για τα άτομα που επηρεάζονται, καθώς και για τους φροντιστές τους.

Το μωβ χρώμα ως διεθνές σύμβολο

Το μωβ χρώμα έχει καθιερωθεί διεθνώς ως το αναγνωρισμένο σύμβολο ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Rett. Η επιλογή αυτού του χρώματος αποσκοπεί στην ανάδειξη της κρίσιμης σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης της διαταραχής, η οποία μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση της κατάστασης.

Επιπλέον, το μωβ χρώμα υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των ατόμων με Σύνδρομο Rett. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει τη σημασία της συνεχούς επιστημονικής έρευνας για την εύρεση νέων θεραπειών και την κατανόηση της πάθησης.

Μέσα από αυτό το σύμβολο, υπενθυμίζονται επίσης οι πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οικογένειες και οι φροντιστές των ατόμων που ζουν με το Σύνδρομο Rett, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνεχή στήριξη.

Το μήνυμα αποδοχής και αλληλεγγύης

Με τη συμβολική αυτή πρωτοβουλία, η Βουλή των Ελλήνων επιδιώκει να στείλει ένα σαφές μήνυμα αποδοχής και αλληλεγγύης προς τα άτομα που πάσχουν από το Σύνδρομο Rett. Η ενέργεια αυτή υπογραμμίζει την ουσιαστική στήριξη που πρέπει να παρέχεται σε αυτά τα άτομα και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Βουλή τονίζει την ανάγκη για ευρεία ενημέρωση της κοινωνίας σχετικά με τη διαταραχή. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους τους τομείς της ζωής των ατόμων με Σύνδρομο Rett.

Οι ίσες ευκαιρίες που επισημαίνονται αφορούν την εκπαίδευση, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την πλήρη κοινωνική ζωή. Η Βουλή, με αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύει τη δέσμευσή της για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Με πληροφορίες από: Enikos