Σεισμική δόνηση 3,2 Ρίχτερ βορειοανατολικά της Ραφήνας

Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή της Αττικής. Ο σεισμός καταγράφηκε στις 5:40 ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ραφήνας. Τα στοιχεία για τη δόνηση προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, καθώς και από διεθνείς σεισμολογικές καταγραφές.

Το μέγεθος και η καταγραφή της δόνησης

Η σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή στην Αττική είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτό το μέγεθος καταγράφηκε και επιβεβαιώθηκε από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Η ακριβής τιμή των 3,2 Ρίχτερ παρέχει μια σαφή εικόνα της έντασης του φαινομένου, όπως αυτή μετρήθηκε από τους αρμόδιους φορείς.

Η μέτρηση του μεγέθους της δόνησης αποτελεί βασικό στοιχείο για την κατανόηση της σεισμικής δραστηριότητας. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι ο αρμόδιος οργανισμός που συλλέγει και αναλύει αυτά τα δεδομένα, παρέχοντας ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα σεισμικά γεγονότα που συμβαίνουν στην ελληνική επικράτεια και τις γύρω περιοχές.

Το επίκεντρο του σεισμού

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή, συγκεκριμένα βορειοανατολικά της Ραφήνας. Η ακριβής τοποθεσία προσδιορίστηκε στα 9 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας. Αυτή η γεωγραφική θέση υποδεικνύει την περιοχή όπου εκδηλώθηκε η μεγαλύτερη ενέργεια του σεισμού.

Η Ραφήνα, ως γνωστό σημείο αναφοράς στην Αττική, βοηθά στον προσδιορισμό της εγγύτητας του σεισμού σε κατοικημένες περιοχές. Η θαλάσσια φύση του επίκεντρου είναι ένα χαρακτηριστικό που συχνά παρατηρείται σε σεισμικά φαινόμενα στην Ελλάδα, λόγω της γεωλογικής δομής της περιοχής.

Το εστιακό βάθος και η διεθνής καταγραφή

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό, καθώς το βάθος ενός σεισμού μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που γίνεται αισθητός στην επιφάνεια. Ένα σχετικά μικρό εστιακό βάθος, όπως τα 5 χιλιόμετρα, μπορεί να σημαίνει ότι η δόνηση γίνεται πιο αισθητή σε κοντινές περιοχές.

Οι πληροφορίες για το εστιακό βάθος προέρχονται, μεταξύ άλλων, και από τη διεθνή σεισμολογική καταγραφή. Η συνεργασία και η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ σεισμολογικών κέντρων παγκοσμίως συμβάλλουν στην ακριβέστερη ανάλυση και κατανόηση των σεισμικών φαινομένων, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που συλλέγονται και σε εθνικό επίπεδο.

Η ώρα εκδήλωσης του σεισμού

Η σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε συγκεκριμένα στις 05:40 ώρα Ελλάδας. Αυτή η ώρα αντιστοιχεί στα ξημερώματα της Δευτέρας, όπως αναφέρθηκε αρχικά. Η ακριβής χρονική στιγμή της εκδήλωσης του σεισμού είναι ένα κρίσιμο δεδομένο για τους σεισμολόγους, καθώς τους επιτρέπει να παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων και να συνδέουν τυχόν μετασεισμικές δονήσεις.

Η καταγραφή της ώρας με ακρίβεια είναι θεμελιώδης για την επιστημονική μελέτη των σεισμών. Η δόνηση σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο πολλοί άνθρωποι βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση ύπνου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη του φαινομένου από τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

Με πληροφορίες από: Enikos