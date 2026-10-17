Η 69χρονη Πιερίνα Μπουφόν νεκρή σε τροχαίο στην Ιταλία: Καταγγελίες για καταδίωξη από τον πρώην σύντροφο

Οι αρχές της βόρειας Ιταλίας ερευνούν τις συνθήκες θανάτου μιας 69χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Κασσάνο Μανιάγκο, στην επαρχία του Βαρέζε. Στο περιστατικό ενεπλάκη και ο 73χρονος πρώην σύντροφός της, με τον οποίο είχε διακόψει τη σχέση της πριν από λίγους μήνες. Η υπόθεση έχει λάβει νέα τροπή μετά τις καταγγελίες της οικογένειας της θανούσας, η οποία κάνει λόγο για παρακολούθηση και καταδίωξη.

Το μοιραίο τροχαίο και οι πρώτες εκτιμήσεις

Το πρωί της Παρασκευής, περίπου στις 9:30, η 69χρονη Πιερίνα Μπουφόν ενεπλάκη σε σύγκρουση οχημάτων σε έναν περιφερειακό δρόμο της περιοχής. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου της, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Αρχικά, το τροχαίο αντιμετωπίστηκε ως ένα δυστύχημα που ενδεχομένως προκλήθηκε από ξαφνική αδιαθεσία της οδηγού.

Στο άλλο όχημα επέβαινε ο 73χρονος Φούλβιο Ιελμίνι, ο οποίος ήταν ο πρώην σύντροφος της Πιερίνα Μπουφόν. Ο άνδρας τραυματίστηκε κατά τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βαρέζε, όπου διαπιστώθηκαν κακώσεις στα πόδια του.

Οι καταγγελίες της οικογένειας για καταδίωξη

Η υπόθεση πήρε διαφορετική διάσταση μετά τις καταγγελίες που έκανε η οικογένεια της 69χρονης. Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι ο 73χρονος άνδρας παρακολουθούσε και καταδίωκε την Πιερίνα Μπουφόν μετά τον χωρισμό τους. Αυτές οι πληροφορίες οδήγησαν τις αρχές να επανεξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Ένας από τους γιους της 69χρονης μίλησε στην ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai 3, όπου εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το δυστύχημα δεν ήταν τυχαίο. Άφησε σαφείς αιχμές για τις ενέργειες του πρώην συντρόφου της μητέρας του, δηλώνοντας ότι την καταδίωξε και αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του.

«Την περίμενε και ακολούθησε»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του γιου, ο πρώην σύντροφος της μητέρας του την περίμενε και την ακολούθησε. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι διαθέτει βίντεο που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Αυτή η δήλωση έχει προσθέσει ένα νέο στοιχείο στην έρευνα, η οποία πλέον εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα με μεγαλύτερη προσοχή.

Η οικογένεια της Πιερίνα Μπουφόν απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές, ζητώντας να διερευνηθούν διεξοδικά οι συνθήκες της σύγκρουσης. Επισήμαναν το ιστορικό της σχέσης της με τον 73χρονο και τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί του μοιραίου τροχαίου.

Το ιστορικό πιεστικών συμπεριφορών

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τον χωρισμό τους, η 69χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε επίμονες και πιεστικές συμπεριφορές από τον πρώην σύντροφό της. Αυτές οι συμπεριφορές την οδήγησαν να ζητήσει νομική συμβουλή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις υποψίες της οικογένειας και προσδίδει βαρύτητα στις καταγγελίες τους.

Οι αρχές, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και τις νέες καταγγελίες, εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο η σύγκρουση να προκλήθηκε από σκόπιμη ενέργεια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο επίσημα, και οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου της Πιερίνα Μπουφόν.

Με πληροφορίες από: Topontiki