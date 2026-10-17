Η Ντόρτμουντ «κόλλησε» με την Ουνιόν Βερολίνου, τραυματίστηκε ο Καρέτσας

Μια δύσκολη περίοδο συνεχίζει να διανύει η Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς μετά την ισοπαλία με τη Βέρντερ Βρέμης και την ήττα στο Μπόντο, κόλλησε στο 0-0 με την Ουνιόν Βερολίνου σε εκτός έδρας αναμέτρηση. Οι Βεστφαλοί παραμένουν χωρίς νίκη μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

Σαν να μην έφταναν τα αγωνιστικά προβλήματα, η Ντόρτμουντ αντιμετωπίζει πλέον και τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Νίκος Κόβατς τον πέρασε ως αλλαγή στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, όμως ο νεαρός ποδοσφαιριστής αναγκάστηκε να αποχωρήσει μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά, έχοντας αποκομίσει πρόβλημα τραυματισμού στον δεξιό αστράγαλο. Η κατάσταση του Καρέτσα αναμένεται να αξιολογηθεί περαιτέρω.

Η επιστροφή της Μάιντς στις νίκες

Η Μάιντς κατάφερε να επιστρέψει άμεσα στις νίκες, επικρατώντας της Σάλκε με σκορ 1-0 σε εκτός έδρας αγώνα. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε από τον Τιτς στο 24ο λεπτό, χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

Με αυτή τη νίκη, η Μάιντς σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης. Αντίθετα, οι «Βασιλικοί Μπλε» της Σάλκε απογοήτευσαν για ακόμη ένα ματς, καταλαμβάνοντας μόλις την 14η θέση και παραμένοντας εκτός ζώνης υποβιβασμού στην ισοβαθμία με την Πάντερμπορν και την Ουνιόν Βερολίνου.

Νίκη στο φινάλε για το Αμβούργο

Το Αμβούργο πανηγύρισε μια σημαντική νίκη στο φινάλε της αναμέτρησης, λυγίζοντας τη Στουτγκάρδη με 1-0. Ο αγώνας κυλούσε χωρίς σκορ για το μεγαλύτερο διάστημα, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Τελικά, ο Μουχάιμ ήταν αυτός που έγραψε το 1-0 υπέρ των «Δεινόσαυρων» στο 88ο λεπτό, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του. Με αυτό το αποτέλεσμα, το Αμβούργο ανέβηκε στην 9η θέση της Bundesliga, μπαίνοντας στο πρώτο μισό της βαθμολογίας, ενώ οι «Σουηβοί» της Στουτγκάρδης υποχώρησαν στην 13η θέση.

Η ισοπαλία της Βέρντερ Βρέμης

Η Βέρντερ Βρέμης κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας, επιστρέφοντας από εις βάρος της 2-0 απέναντι στην Πάντερμπορν και διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 μπροστά στον κόσμο της. Οι φιλοξενούμενοι είχαν βάλει δύσκολα στην ομάδα της Βρέμης, προηγούμενοι με δύο γκολ.

Τα τέρματα της Πάντερμπορν σημειώθηκαν από τον Μαρίνο στο 15ο λεπτό και τον Τίγκες στο 30ο λεπτό. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα στο δεύτερο ημίχρονο, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φίκρουγκ, ο οποίος με δύο γκολ στο 59ο και το 65ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 2-2, ανεβάζοντας τη Βέρντερ στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Η επικράτηση της Έλβερσμπεργκ

Σε μία άλλη αναμέτρηση της Bundesliga, η Έλβερσμπεργκ επικράτησε της Άουγκσμπουργκ με ένα εντυπωσιακό σκορ 4-3. Η αναμέτρηση πρόσφερε θέαμα και πολλά γκολ, με την Έλβερσμπεργκ να παίρνει τη νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta