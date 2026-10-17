Η Μιλού, το αγαπημένο Τζακ Ράσελ των social media, έφυγε από τη ζωή στα 16 της

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 16 ετών η Μιλού, το αγαπημένο Τζακ Ράσελ που είχε κερδίσει την αγάπη χιλιάδων χρηστών των social media. Το μικρό σκυλάκι, γνωστό και ως «tomilou», είχε αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από τις καθημερινές του περιπέτειες, κυρίως στη θάλασσα, οι οποίες αναρτούνταν από τον δημιουργό περιεχομένου Γρηγόρη Κορπίδη.

Ο αποχαιρετισμός του Γρηγόρη Κορπίδη

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Μιλού ανακοίνωσε ο ίδιος ο Γρηγόρης Κορπίδης το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο δημιουργός περιεχομένου μοιράστηκε ένα συγκινητικό βίντεο, αποκαλύπτοντας πως η Μιλού άφησε την τελευταία της πνοή στην αγκαλιά του. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, ο κ. Κορπίδης έγραψε στην ανάρτησή του: «Έφυγε το Μιλουκάκι μου. Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου».

Ο αποχαιρετισμός αυτός σηματοδοτεί το τέλος μιας δεκαεξάχρονης συντροφιάς, καθώς η Μιλού τον συνόδευε πιστά για 16 ολόκληρα χρόνια. Η σχέση τους, όπως αποτυπωνόταν στα βίντεο, ήταν ιδιαίτερα δυνατή και είχε αγγίξει τις καρδιές πολλών ανθρώπων που τους ακολουθούσαν.

Οι τελευταίες στιγμές και τα προβλήματα υγείας

Η Μιλού αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία στους ακολούθους της. Μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της, ο Γρηγόρης Κορπίδης είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο από την τελευταία τους κοινή βόλτα. Η βόλτα αυτή πραγματοποιήθηκε στη θάλασσα, ένα μέρος που η Μιλού αγαπούσε ιδιαίτερα και αποτελούσε συχνά το σκηνικό των γνωστών της περιπετειών.

Το φαινόμενο της Μιλού στα social media

Μέσα από τα βίντεο του Γρηγόρη Κορπίδη, η Μιλού είχε καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο αγαπητά κατοικίδια στα ελληνικά social media. Οι καθημερινές της περιπέτειες, η ζωντάνια και η ιδιαίτερη σχέση της με τον δημιουργό της είχαν προσελκύσει χιλιάδες χρήστες, οι οποίοι παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον κάθε της νέα ανάρτηση.

Η ανακοίνωση του θανάτου της προκάλεσε ένα κύμα συγκίνησης και συμπαράστασης. Χιλιάδες ακόλουθοι της Μιλού, καθώς και γνωστά πρόσωπα, έσπευσαν να στείλουν μηνύματα στήριξης στον Γρηγόρη Κορπίδη, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλεια του αγαπημένου σκύλου που είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικτυακής τους καθημερινότητας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr