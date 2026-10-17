Συναγερμός στη Νίκαια: Χειροβομβίδες και πυρομαχικά σε ταράτσα πολυκατοικίας

Το Σάββατο (17/10) σήμανε συναγερμός στη Νίκαια, όταν διαχειριστής πολυκατοικίας εντόπισε στο δώμα του κτηρίου ένα κουτί στρατιωτικού τύπου. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν δύο χειροβομβίδες, περισσότερα από 150 φυσίγγια και ένα όπλο παλαιού τύπου. Η ανακάλυψη αυτή προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.

Ο εντοπισμός και η κινητοποίηση

Η πρωτοφανής ανακάλυψη έγινε σε πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Νέστορος στη Νίκαια. Ο διαχειριστής του κτηρίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου ή εργασιών στο δώμα, βρέθηκε μπροστά σε ένα αντικείμενο που προκάλεσε την περιέργειά του: ένα κουτί στρατιωτικού τύπου.

Ανοίγοντας το κουτί, διαπίστωσε με έκπληξη και ανησυχία το επικίνδυνο περιεχόμενό του. Αμέσως ειδοποίησε τις αρχές, θέτοντας σε συναγερμό τις υπηρεσίες ασφαλείας, δεδομένης της φύσης των αντικειμένων που βρέθηκαν.

Το περιεχόμενο του κουτιού

Εντός του στρατιωτικού τύπου κουτιού, ο διαχειριστής εντόπισε έναν σημαντικό αριθμό πολεμικού υλικού. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν δύο χειροβομβίδες, αντικείμενα που από μόνα τους υποδηλώνουν σοβαρό κίνδυνο. Η παρουσία τους σε κατοικημένη περιοχή προκάλεσε εύλογη ανησυχία.

Εκτός από τις χειροβομβίδες, το κουτί περιείχε και έναν μεγάλο αριθμό πυρομαχικών, συγκεκριμένα περισσότερα από 150 φυσίγγια. Επιπλέον, μέσα στο ίδιο κουτί βρέθηκε και ένα όπλο παλαιού τύπου, συμπληρώνοντας το οπλοστάσιο που ήταν κρυμμένο στην ταράτσα της πολυκατοικίας.

Η επέμβαση των αρχών

Μετά την ειδοποίηση, οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, φτάνοντας στο σημείο της οδού Νέστορος για να διαχειριστούν το περιστατικό. Η περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι πρώτες ενέργειες επικεντρώθηκαν στην ασφάλεια των κατοίκων και την εξουδετέρωση του κινδύνου.

Για την ασφαλή παραλαβή και διαχείριση του πολεμικού υλικού, αναμένεται να μεταβεί στο σημείο και ειδικό κλιμάκιο του Στρατού. Η εμπειρία και ο εξοπλισμός του Στρατού κρίνονται απαραίτητα για την αντιμετώπιση τέτοιων ευρημάτων, διασφαλίζοντας ότι το υλικό θα απομακρυνθεί χωρίς περαιτέρω κινδύνους.

Αναπάντητα ερωτήματα

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερα στοιχεία σχετικά με την προέλευση αυτού του πολεμικού υλικού. Παραμένει άγνωστο πώς βρέθηκαν οι χειροβομβίδες, τα φυσίγγια και το όπλο στην ταράτσα της πολυκατοικίας, καθώς και ποιος τα τοποθέτησε εκεί. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr