Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην ομάδα της Μυκόνου, έπειτα από μία αναμέτρηση που τη βρήκε να δυσκολεύεται. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στο παρκέ, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ολοκλήρωσε επιτυχημένα τον αγώνα, εξασφαλίζοντας το θετικό αποτέλεσμα. Η επικράτηση αυτή ήταν η δεύτερη για την ΑΕΚ σε τρία παιχνίδια της Stoiximan GBL.

Η πορεία της αναμέτρησης με τη Μύκονο

Η ομάδα της ΑΕΚ, παρά τις δυσκολίες, είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης καθ' όλη τη διάρκειά της. Αντιμετώπισε ένα «κρεσέντο» από τους παίκτες της Μυκόνου, Λοβ και Φάντερμπερκ, ωστόσο άντεξε στην πίεση και διατήρησε το προβάδισμά της. Στο τέλος του αγώνα, η ΑΕΚ κατάφερε να φτάσει στη νίκη, προσθέτοντας ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα στο ενεργητικό της.

Μετά το πέρας της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, το ρεκόρ της ΑΕΚ διαμορφώθηκε σε 2 νίκες και 1 ήττα. Αντίστοιχα, η ομάδα της Μυκόνου βρίσκεται πλέον με 1 νίκη και 2 ήττες στο πρωτάθλημα.

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την απόδοση της ομάδας του και τις προοπτικές για το άμεσο μέλλον. Ο κ. Σάκοτα ανέφερε πως πιστεύει ότι για ακόμα κάποιες εβδομάδες, τα παιχνίδια της ομάδας θα είναι αγχωτικά, υπογραμμίζοντας τη φύση της τρέχουσας περιόδου.

Ο πολύπειρος κόουτς έκανε μία σύγκριση με προηγούμενες σεζόν, επισημαίνοντας ότι τα προηγούμενα χρόνια, όταν ξεκινούσε η αγωνιστική περίοδος, οι ρόλοι στην ομάδα ήταν πιο ξεκάθαροι, γεγονός που επέτρεπε περισσότερες δυνατότητες. Αντίθετα, στην παρούσα φάση, η ΑΕΚ βρίσκεται «πιο πίσω από κάθε ομάδα».

Οι προκλήσεις στην προετοιμασία της ομάδας

Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στους λόγους που συμβάλλουν στην αγχωτική φύση των αγώνων, εξηγώντας ότι οι παίκτες βρίσκονται σε διαφορετικό ρυθμό. Κάποιοι από αυτούς ενσωματώθηκαν στην ομάδα μόλις πριν από μερικές ημέρες, γεγονός που επηρεάζει την ομοιογένεια.

Ειδική αναφορά έγινε στους Γκρεγκ και Ουίλαιμς, οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει προπονήσεις εδώ και μήνες και, ως εκ τούτου, δεν είναι έτοιμοι αγωνιστικά. Ο προπονητής τόνισε επίσης ότι η χημεία μεταξύ των παικτών είναι «πολύ μακριά» από το επιθυμητό επίπεδο. Παρόλα αυτά, εξέφρασε την πεποίθηση ότι, με τις καλές προπονήσεις που έγιναν τελευταία, η ομάδα θα βρεθεί σιγά σιγά σε καλό δρόμο.

Η κατάσταση του Φρανκ Μπάρτλεϊ

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο παίκτης απουσίασε από την αναμέτρηση με τη Μύκονο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο προπονητής δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος αν η ομάδα θα είναι πλήρης την προσεχή Τετάρτη.

Ο κ. Σάκοτα υπογράμμισε τη σημασία του Μπάρτλεϊ για το σκοράρισμα της ομάδας, αναφέροντας ότι αποτελεί έναν παίκτη που ξεχωρίζει και συνεισφέρει σημαντικά στους πόντους. Σχετικά με την απουσία του, ο προπονητής ανέφερε ότι του είχαν πει πως θα χρειαζόταν δύο ημέρες για την αποκατάστασή του, αλλά τελικά η απουσία κράτησε ολόκληρη την εβδομάδα. Ο Μπάρτλεϊ δεν ήταν έτοιμος να αγωνιστεί, αλλά έπαιξε στο παιχνίδι με τον Άρη. Ο κ. Σάκοτα σχολίασε πως θα ήταν καλύτερο να είχε γίνει η αποκατάσταση τότε, καθώς ίσως σήμερα να ήταν έτοιμος να αγωνιστεί.

Ανάγκη για υπομονή και βελτίωση

Ο προπονητής της ΑΕΚ επανέλαβε την ανάγκη για υπομονή από όλους, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην ομάδα. Η νίκη επί της Μυκόνου κρίθηκε σημαντική για την ψυχολογία και την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα. Ο Ντράγκαν Σάκοτα εξέφρασε την ελπίδα ότι, μέσα από τη σκληρή δουλειά στις προπονήσεις, η ΑΕΚ θα καταφέρει σταδιακά να βελτιώσει την απόδοσή της και να επιτύχει τους στόχους της, παρά τις αρχικές δυσκολίες και το άγχος των αγώνων.

Με πληροφορίες από: Athletiko