Αποκλεισμός Ζβέρεφ και Μεντβέντεφ από τον τελικό του Shanghai Masters

Μεγάλες εκπλήξεις επεφύλασσαν τα ημιτελικά του τουρνουά Shanghai Masters, καθώς τα δύο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, γνώρισαν την ήττα και αποκλείστηκαν από τον τελικό. Οι Αλεχάντρο-Νταβίντοβιτς Φόκινα και Ραφαέλ Χόδαρ ήταν οι τενίστες που τους στέρησαν την πρόκριση, με αποτέλεσμα ο τελικός της διοργάνωσης να είναι μια αμιγώς ισπανική υπόθεση.

Η ανατροπή του Φόκινα επί του Ζβέρεφ

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί σύντομα στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, αντιμετώπισε τον Αλεχάντρο-Νταβίντοβιτς Φόκινα σε έναν αγώνα που κρίθηκε σε τρία σετ. Ο Γερμανός τενίστας ξεκίνησε δυναμικά, κατακτώντας το πρώτο σετ με 7-5, χάρη σε ένα break που πέτυχε στο 11ο game. Αυτό του έδωσε ένα προβάδισμα 1-0 στα σετ, φέρνοντάς τον πιο κοντά στον τελικό.

Ωστόσο, ο Φόκινα κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Στο δεύτερο σετ, ο Ισπανός ισοφάρισε σε 1-1, αφού σημείωσε ένα κρίσιμο break στο 10ο game, κερδίζοντας το σετ με 6-4. Η δυναμική του αγώνα άλλαξε πλήρως στο τρίτο και τελευταίο σετ, όπου ο Φόκινα πήρε σημαντικό προβάδισμα με 3-0, πραγματοποιώντας break στο πρώτο game που σέρβιρε ο Ζβέρεφ. Ο Φόκινα διατήρησε αυτή τη διαφορά μέχρι το τέλος, μη επιτρέποντας στον Ζβέρεφ να «σπάσει» το δικό του service, και κατέκτησε το σετ με 6-3, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στον τελικό. Για τον Φόκινα, αυτή είναι η πρώτη του εμφάνιση σε τελικό τουρνουά Masters μετά το Μόντε Κάρλο το 2022, όπου είχε ηττηθεί από τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Η επικράτηση του Χόδαρ επί του Μεντβέντεφ

Την ίδια μοίρα με τον Ζβέρεφ είχε και ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος θεωρούνταν επίσης ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του ATP 1000 της Σαγκάης. Ο Ρώσος τενίστας, που βρίσκεται στο Νο.5 της παγκόσμιας κατάταξης, ηττήθηκε από τον Ραφαέλ Χόδαρ με 6-3, 6-4. Ο Χόδαρ, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, επέδειξε εξαιρετική απόδοση, φτάνοντας επάξια στον τελικό.

Στον αγώνα του με τον Μεντβέντεφ, ο 20χρονος Ισπανός κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 6-3, έχοντας πετύχει δύο break, ενώ ο Ρώσος είχε ένα. Στο δεύτερο σετ, ο Μεντβέντεφ βρέθηκε από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο, καθώς ο Χόδαρ του «έσπασε» το service στο 4ο game. Παρότι ο Μεντβέντεφ προσπάθησε να αντιδράσει, ισοφαρίζοντας σε 2-2 με ένα break, ο Χόδαρ απάντησε άμεσα με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας το 6-4 στο σετ και διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα σε 2-0 σετ υπέρ του. Αυτή η νίκη εξασφάλισε στον Χόδαρ την πρόκριση στον πρώτο μεγάλο τελικό της καριέρας του.

Ο ισπανικός εμφύλιος στον τελικό

Μετά τα αποτελέσματα των ημιτελικών, ο τελικός του Shanghai Masters θα είναι μια αμιγώς ισπανική υπόθεση. Ο Αλεχάντρο-Νταβίντοβιτς Φόκινα και ο Ραφαέλ Χόδαρ θα αναμετρηθούν για τον τίτλο, σε έναν αγώνα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Και οι δύο Ισπανοί τενίστες έχουν δείξει εξαιρετική φόρμα καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο συμπατριώτες θα βρεθούν αντιμέτωποι στην καριέρα τους, και μάλιστα σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση όπως το Shanghai Masters. Η αναμέτρηση τους στον τελικό υπόσχεται ένα θέαμα υψηλού επιπέδου, με τους δύο Ισπανούς να διεκδικούν τον πρώτο μεγάλο τίτλο της φετινής διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta