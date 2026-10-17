Ο ήχος του dial-up και η φράση «κλείσε, περιμένω τηλέφωνο»: Τα οικογενειακά δράματα των '90s

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο στα τέλη της δεκαετίας του '90 αποτελούσε μια καθημερινή πρόκληση και συχνά πηγή οικογενειακών εντάσεων. Η φράση «κλείσε, θέλω να πάρω τηλέφωνο» ήταν ικανή να προκαλέσει οργή σε μια ολόκληρη γενιά που προσπαθούσε να «σερφάρει» στο internet. Ήταν μια εποχή όπου η σύνδεση στο διαδίκτυο δεν ήταν δεδομένη και απαιτούσε συγκεκριμένες ενέργειες και υπομονή.

Η ιεροτελεστία της σύνδεσης στο διαδίκτυο

Η επαφή με το ίντερνετ από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και ύστερα δεν ήταν μια απλή διαδικασία, αλλά μια πραγματική ιεροτελεστία. Πριν από κάθε σύνδεση, ήταν απαραίτητο να προειδοποιηθεί η υπόλοιπη οικογένεια για την επικείμενη χρήση του διαδικτύου. Αυτό οφειλόταν σε έναν πολύ απλό λόγο: η σύνδεση στο ίντερνετ απαιτούσε την αποσύνδεση του καλωδίου του τηλεφώνου.

Συνεπώς, για όσο διάστημα κάποιος «σέρφαρε» στο διαδίκτυο, η επαφή του σπιτιού με τον έξω κόσμο μέσω της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής περιοριζόταν για λίγες ώρες. Αυτή η κατάσταση συχνά οδηγούσε σε προβλήματα και διαφωνίες, καθώς η ανάγκη για τηλεφωνική επικοινωνία μπορούσε να προκύψει ανά πάσα στιγμή, διακόπτοντας τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η εποχή της υπομονής και του «σερφ»

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς σήμερα μια εποχή όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Εκείνη την περίοδο, οι λέξεις «γρήγορο» και «ίντερνετ» δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν στην ίδια πρόταση. Η σύνδεση ήταν αργή και απαιτούσε τρομερή υπομονή από τον χρήστη, ο οποίος περίμενε υπομονετικά να φορτώσουν οι ιστοσελίδες.

Η διαδικασία της πλοήγησης στο διαδίκτυο ονομαζόταν «σερφάρισμα», ένας όρος που σήμερα ακούγεται σχεδόν αναχρονιστικός. Το σερφάρισμα δεν ήταν μια γρήγορη και απρόσκοπτη εμπειρία, αλλά μια αργή και συχνά διακοπτόμενη διαδικασία, που δοκίμαζε τα όρια της υπομονής των χρηστών.

Όταν το τηλέφωνο γινόταν αιτία έντασης

Η φράση «Κλείσε, θέλω να πάρω τηλέφωνο» δεν ήταν απλώς μια παράκληση, αλλά μια εντολή που προκαλούσε οργή και απογοήτευση σε όσους ήταν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Η διακοπή της σύνδεσης σήμαινε την απώλεια της προόδου σε ό,τι έκανε ο χρήστης, είτε αυτό ήταν η ανάγνωση μιας ιστοσελίδας είτε η επικοινωνία μέσω κάποιου chat.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης ήταν όταν η μητέρα του σπιτιού ήθελε να μιλήσει με τη θεία Ζίτσα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν υπήρχε περιθώριο διαπραγμάτευσης. Θα έβαζε μια φωνή και το σερφάρισμα θα τελείωνε άμεσα, αφήνοντας τον χρήστη του διαδικτύου μετέωρο και εκνευρισμένο.

Η συνδρομή και η καθημερινότητα του παρελθόντος

Η πρόσβαση στο ίντερνετ εκείνη την εποχή δεν ήταν μια δωρεάν ή απεριόριστη υπηρεσία, όπως συμβαίνει σήμερα. Ουσιαστικά, αποτελούσε μια συνδρομή, η οποία συχνά είχε περιορισμούς στον χρόνο χρήσης ή στον όγκο δεδομένων. Αυτό σήμαινε ότι οι χρήστες έπρεπε να είναι προσεκτικοί με τον χρόνο που περνούσαν συνδεδεμένοι.

Σε αντίθεση με τη σημερινή εποχή, όπου το διαδίκτυο είναι πανταχού παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, τότε η πρόσβαση ήταν μια συνειδητή επιλογή και μια διαδικασία που απαιτούσε προετοιμασία και συντονισμό εντός της οικογένειας. Η απουσία του από την καθημερινότητα, όπως την ξέρουμε σήμερα, καθιστά δύσκολο να φανταστούμε πώς λειτουργούσαν τα πράγματα πριν από την ευρεία διάδοσή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta