Σύλληψη 27χρονης στην Κυψέλη για έκθεση διδύμων σε κίνδυνο

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές την Παρασκευή, όταν δύο δίδυμα αδελφάκια, ηλικίας μόλις δύο ετών, εντοπίστηκαν μόνα τους μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης. Η μητέρα των παιδιών, μια 27χρονη γυναίκα, συνελήφθη αργότερα από τους αστυνομικούς για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε χάρη στην άμεση αντίδραση και το τηλεφώνημα ενός γείτονα, ο οποίος ανησύχησε για την ασφάλεια των μικρών παιδιών.

Η αποκάλυψη από γείτονα

Το περιστατικό ήρθε στο φως των αρχών όταν ένας κάτοικος της περιοχής της Κυψέλης αντίκρισε τα δύο παιδάκια, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, να βρίσκονται στο παράθυρο ενός διαμερίσματος. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα βρίσκεται στον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας επί της οδού Τήνου. Η εικόνα των ανήλικων παιδιών στο παράθυρο, χωρίς εμφανή επίβλεψη, προκάλεσε την ανησυχία του γείτονα.

Ανησυχώντας βαθιά ότι τα δύο ανήλικα αδελφάκια βρίσκονταν χωρίς καμία απολύτως επίβλεψη ενήλικου ατόμου, ο κάτοικος της περιοχής δεν δίστασε να ειδοποιήσει άμεσα την Άμεση Δράση. Η κλήση του γείτονα οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε και να παράσχουν βοήθεια.

Η επέμβαση της αστυνομίας

Ένα περιπολικό της Άμεσης Δράσης έφτασε αμέσως στο σημείο της οδού Τήνου, ανταποκρινόμενο στο τηλεφώνημα του γείτονα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα διαπίστωσαν ότι η πόρτα του ήταν ανασφάλιστη, γεγονός που τους επέτρεψε την είσοδο. Μπαίνοντας στον χώρο, επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες που είχαν λάβει, καθώς τα δύο παιδιά βρίσκονταν πράγματι μόνα τους.

Δεν υπήρχε κανένας γονέας ή άλλος ενήλικος στο σπίτι για την επίβλεψή τους, αφήνοντας τα δίδυμα εντελώς μόνα τους. Τα δίδυμα, τα οποία είναι με καταγωγή από το Κονγκό, απομακρύνθηκαν άμεσα από το διαμέρισμα από τους αστυνομικούς. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, όπου και παρέμειναν για τις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες.

Η σύλληψη της μητέρας

Το μεσημέρι της ίδιας Παρασκευής, η 27χρονη μητέρα των παιδιών εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Η γυναίκα αναζητούσε τα δίδυμα παιδιά της, καθώς προφανώς είχε αντιληφθεί την απουσία τους. Οι αστυνομικοί, έχοντας διαπιστώσει την κατάσταση και την απουσία της από το σπίτι, προχώρησαν στη σύλληψή της.

Η σύλληψη της 27χρονης μητέρας έγινε για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Το συγκεκριμένο αδίκημα αφορά την πράξη της εγκατάλειψης ανήλικων παιδιών χωρίς την απαραίτητη επίβλεψη, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία τους.

Η φροντίδα των παιδιών

Μετά την απομάκρυνσή τους από το διαμέρισμα και την παρουσία τους στο αστυνομικό τμήμα, οι αρχές μερίμνησαν για την υγεία και την ασφάλεια των δύο δίδυμων παιδιών. Τα ανήλικα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για να αξιολογηθεί πλήρως η κατάσταση της υγείας τους. Στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά είναι καλά και δεν έχουν υποστεί κάποια βλάβη από την εγκατάλειψη και την απουσία επίβλεψης.

Άγνωστες πτυχές του περιστατικού

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η μητέρα απουσίαζε από το σπίτι, αφήνοντας τα δύο ανήλικα παιδιά της μόνα. Επίσης, παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι για τους οποίους η 27χρονη μητέρα προέβη σε αυτή την ενέργεια, αφήνοντας τα δίδυμα μόνα τους στο διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Με πληροφορίες από: Topontiki