Ο Τσιτσιπάς έμαθε αντίπαλο στο Αλμάτι, συνεχίζει ο Σακελλαρίδης στα προκριματικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στο 250άρι τουρνουά στο Αλμάτι του Καζακστάν, όπου θα αγωνιστεί μετά την παρουσία του στο Masters της Σαγκάης. Το κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή, ο Στέφανος Σακελλαρίδης βρίσκεται μία νίκη μακριά από την είσοδό του στο κυρίως ταμπλό, έχοντας ήδη σημειώσει μία επιτυχημένη εμφάνιση στα προκριματικά.

Η κλήρωση και ο πρώτος αντίπαλος του Τσιτσιπά

Η κλήρωση για το κυρίως ταμπλό του τουρνουά στο Αλμάτι πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος συμμετέχει στο ταμπλό των 32, θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο τον Αμερικανό τενίστα Αλεκσάντερ Κοβάτσεβιτς. Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που οι δύο αθλητές θα βρεθούν αντιμέτωποι στο κορτ.

Ο Κοβάτσεβιτς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο. 81 της παγκόσμιας κατάταξης, έχει ήδη συναντήσει τον Έλληνα τενίστα δύο φορές μέσα στο 2024. Ο Τσιτσιπάς τον είχε νικήσει στο τουρνουά του Λος Κάμπος με σκορ 7-6(1), 6-3, ενώ είχε ηττηθεί από τον Αμερικανό φέτος στο Winston Salem των ΗΠΑ με 6-3, 7-6(1).

Πιθανές διασταυρώσεις για τον Έλληνα πρωταθλητή

Σε περίπτωση που ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταφέρει να περάσει επιτυχώς στον 2ο γύρο της διοργάνωσης, εκεί θα συναντήσει τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Μιχαΐλ Κουκούσκιν από το Καζακστάν και ενός παίκτη που θα προκύψει από τα προκριματικά. Η πορεία του Έλληνα τενίστα προβλέπεται να γίνει πιο απαιτητική στα επόμενα στάδια του τουρνουά.

Στα προημιτελικά, υπάρχει πιθανότητα διασταύρωσης με τον Λουτσάνο Νταρντέρι, ο οποίος είναι το Νο. 2 στο ταμπλό, ή με έναν από τους Μίομιρ Κετσμάνοβιτς ή Τζέιμς Ντάκγουορθ. Εφόσον ο Τσιτσιπάς φτάσει στα ημιτελικά, πιθανός αντίπαλός του είναι ο Αντρέι Ρούμπλεφ. Στο πάνω μέρος του ταμπλό, βρίσκονται επίσης ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, ως Νο. 1 του ταμπλό, ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο. 3), καθώς και ο Τόμας Ετσεβερί.

Η επιτυχημένη αρχή του Σακελλαρίδη στα προκριματικά

Στο ίδιο τουρνουά, στη μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν, συμμετέχει και ο Στέφανος Σακελλαρίδης. Ο 22χρονος Έλληνας τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στο Νο. 135 της παγκόσμιας κατάταξης, χρειάζεται να περάσει δύο γύρους προκριματικών για να εξασφαλίσει τη θέση του στο κυρίως ταμπλό. Έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Σακελλαρίδης επικράτησε στον πρώτο γύρο των προκριματικών του Ρώσου Πετρ Μπαρ Μπιριούκοφ, ο οποίος κατέχει την 239η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Το τελικό σκορ της αναμέτρησης ήταν 6-2, 6-3, δείχνοντας την αποφασιστικότητα του Έλληνα αθλητή.

Ο επόμενος αγώνας του Σακελλαρίδη

Στον 2ο γύρο των προκριματικών, ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Καζάκο Αλεκσάντρ Σεφτσένκο και τον Εσθονό Ντανίλ Γκλίνκα. Ο Σεφτσένκο βρίσκεται στο Νο. 111 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει φτάσει στο παρελθόν μέχρι το Νο. 45. Η αναμέτρηση που θα κρίνει τον αντίπαλο του Σακελλαρίδη έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το μεσημέρι της Κυριακής, 18 Οκτωβρίου, στις 13:00.

Με πληροφορίες από: Gazzetta