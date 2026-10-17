Χανιά: Νεκρός οδηγός και δύο τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Μια νέα τραγωδία γράφτηκε σήμερα, μεσημέρι Σαββάτου, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στην περιοχή των Χανίων. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, μεταξύ των οποίων και ένα μικρό παιδί, έπειτα από σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων. Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον κόμβο Πλατανιά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κίσσαμο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η σφοδρή σύγκρουση στον ΒΟΑΚ

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στον «πολύπαθο» ΒΟΑΚ, έναν δρόμο με ιστορικό ατυχημάτων, κοντά στον κόμβο Πλατανιά Χανίων. Η σύγκρουση, η οποία χαρακτηρίζεται ως σφοδρή πλαγιομετωπική, αφορούσε δύο επιβατικά οχήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ένα όχημα ήταν ένα Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι Ελλήνων, ενώ το δεύτερο ήταν ένα βαν που μετέφερε μια οικογένεια ξένων υπηκόων, στην οποία περιλαμβάνονταν τρία μικρά παιδιά.

Η ώρα του δυστυχήματος προσδιορίζεται γύρω στις 15:00 το μεσημέρι της 17ης Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα τον άμεσο θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του ενός οχήματος, ενώ προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς σε άλλα δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός ανήλικου παιδιού.

Θύματα και τραυματίες

Από τα συντρίμμια των οχημάτων, ο Έλληνας οδηγός του ενός αυτοκινήτου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η συνοδηγός του ίδιου οχήματος, η οποία επέβαινε μαζί του, τραυματίστηκε και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ζευγάρι Ελλήνων.

Στο δεύτερο όχημα, το βαν, επέβαινε μια οικογένεια ξένων, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν τρία μικρά παιδιά. Ένα από αυτά τα παιδιά, ένα μικρό αγόρι, υπέστη τραύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας. Συνολικά, από το δυστύχημα καταγράφηκε ένας νεκρός και δύο τραυματίες.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Με την ειδοποίηση για το δυστύχημα, κινητοποιήθηκε άμεσα ένας μεγάλος αριθμός δυνάμεων διάσωσης και ασφάλειας. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική επιχείρησε με δύο οχήματα και πέντε άνδρες, προερχόμενους από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Χανίων.

Το έργο των πυροσβεστών επικεντρώθηκε στον απεγκλωβισμό των παθόντων. Κατάφεραν να ανασύρουν τον άνδρα που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και να απεγκλωβίσουν μια τραυματισμένη γυναίκα από τα παραμορφωμένα οχήματα. Στη συνέχεια, το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη μεταφορά των τραυματιών στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Διενεργείται προανάκριση

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει τη διενέργεια προανάκρισης με σκοπό τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Τα αίτια που οδήγησαν στη σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση παραμένουν, προς το παρόν, αδιευκρίνιστα και αποτελούν το κύριο αντικείμενο της έρευνας. Η προανάκριση θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που θα ρίξουν φως στα ακριβή γεγονότα της τραγωδίας στον ΒΟΑΚ.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki