Ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της εμπρηστικής επίθεσης που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο στην περιοχή του Ζωγράφου συνελήφθη χθες το απόγευμα. Η επίθεση, που είχε αθλητικό υπόβαθρο, είχε ως αποτέλεσμα την κατά λάθος καταστροφή του αυτοκινήτου ενός αντιδημάρχου. Ο 34χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη στον ανακριτή.

Η σύλληψη του φερόμενου ηθικού αυτουργού

Ο 34χρονος άνδρας συνελήφθη την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 το απόγευμα, σε καφετέρια σε περιοχή της Αθήνας. Η σύλληψη έγινε βάσει εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πρόκειται για την τρίτη σύλληψη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης, καθώς ο φερόμενος ηθικός αυτουργός είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα.

Το χρονικό της εμπρηστικής επίθεσης

Η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης, στην περιοχή του Ζωγράφου Αττικής. Στόχος της επίθεσης ήταν το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου, Κωνσταντίνου Πίτσιου, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Επιπλέον, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε δύο μοτοσικλέτες που βρίσκονταν στο σημείο, καθώς και στην πολυκατοικία. Οι πυκνοί καπνοί που αναπτύχθηκαν απείλησαν την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας και των διερχομένων.

Ο λανθασμένος στόχος και το οπαδικό κίνητρο

Σύμφωνα με την αστυνομία, η εμπρηστική επίθεση τελέστηκε με οπαδικό κίνητρο και αθλητικό υπόβαθρο. Η έρευνα έδειξε ότι σχετίζεται με αντιπαράθεση μεταξύ επιμέρους υποομάδων οργανωμένων οπαδών της ίδιας ομάδας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες έκαναν λάθος ως προς την τοποθεσία του πραγματικού στόχου τους. Ο πραγματικός στόχος ήταν η πολυκατοικία όπου διέμενε ένας οργανωμένος οπαδός της ομάδας που ήθελαν να χτυπήσουν, η οποία βρισκόταν παρακείμενα από την πολυκατοικία του αντιδημάρχου.

Οι προηγούμενες συλλήψεις των φυσικών αυτουργών

Για την ίδια υπόθεση, είχαν συλληφθεί αρχικά δύο ημεδαποί, ηλικίας 35 και 33 ετών, οι οποίοι φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης. Οι συλλήψεις τους πραγματοποιήθηκαν μετά από αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου 2026.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν πληρωθεί από τον 34χρονο ηθικό αυτουργό για να πραγματοποιήσουν την επίθεση. Αμέσως μετά τον εμπρησμό, διέφυγαν πεζή προς την πλατεία του Αγίου Θωμά, όπου επιβιβάστηκαν σε ταξί.

Η δικαστική διαδικασία

Ο 34χρονος φερόμενος ηθικός αυτουργός οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη στον ανακριτή.

Οι δύο φυσικοί αυτουργοί, ο 35χρονος και ο 33χρονος, οδηγήθηκαν επίσης στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο 35χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για το εκκρεμές διωκτικό έγγραφο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki