Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Το τελευταίο εύρημα αφορά την ανακάλυψη δύο φιαλιδίων στο ιατρείο των κατηγορούμενων γιατρών. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις φέρεται να έχουν εντοπίσει συνολικά οκτώ ουσίες στο αίμα του τραγουδιστή.

Εν τω μεταξύ, αύριο, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, θα τελεστεί το μνημόσυνο του αγαπημένου καλλιτέχνη, καθώς συμπληρώνονται 40 ημέρες από τον θάνατό του.

Νέα ευρήματα στο ιατρείο της Καρνεάδου

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται με εντολή του ανακριτή, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών εντόπισαν δύο φιαλίδια στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Τα φιαλίδια αυτά φέρονται να περιείχαν το αντίδοτο της μιδαζολάμης, γνωστό και ως «anexate» ή φλουμαζενίλη, την πρώτη κατασταλτική ουσία που χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Μάλιστα, δόθηκαν στη δημοσιότητα και φωτογραφίες των δύο φιαλιδίων, στις ετικέτες των οποίων αναγράφεται η ουσία που περιέχουν.

Η έρευνα αυτή, η οποία ήταν η τρίτη που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, έλαβε χώρα την Πέμπτη παρουσία δύο εισαγγελικών λειτουργών και των συνηγόρων των δύο γιατρών, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση. Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι των γιατρών υποστηρίζουν ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε εσπευσμένα, καθώς ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει καταγγείλει το μισθωτήριο συμβόλαιο και ζητεί την επιστροφή του χώρου.

Οκτώ ουσίες στο αίμα του τραγουδιστή

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς η ανάλυση δείγματος ολικού αίματος φέρεται να ανέδειξε την παρουσία συνολικά οκτώ διαφορετικών ουσιών. Οι συγκεντρώσεις αυτών των ουσιών αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της διερεύνησης και αναμένεται να αποσαφηνιστούν περαιτέρω μέσα από την ποσοτική ανάλυση. Στην αξιολόγηση των ευρημάτων συμμετέχει, σύμφωνα με πληροφορίες, και ειδικός πραγματογνώμονας που έχει ορίσει η οικογένεια του καλλιτέχνη.

Μεταξύ των ουσιών που φέρεται να εντοπίστηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη είναι η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη, οι οποίες είχαν αναφερθεί και στις καταθέσεις μαρτύρων ενώπιον του ανακριτή. Η προποφόλη είναι ένα ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας, που χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας ή για την παροχή καταστολής κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων. Η μιδαζολάμη αποτελεί ένα ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών, που χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων. Η φλουμαζενίλη είναι το αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών και χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.

Επιπλέον, στο αίμα του τραγουδιστή εντοπίστηκαν και άλλες ουσίες, όπως η ολανζαπίνη και η αριπιπραζόλη, οι οποίες είναι άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα, που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής. Βρέθηκαν επίσης λιδοκαΐνη, ένα τοπικό αναισθητικό φάρμακο, και κοκαΐνη, μια ισχυρή διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη

Το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί αύριο, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στον Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία της οικογένειας, συνεργατών και των θαυμαστών του καλλιτέχνη, αν και η είσοδος στον ναό θα αφορά κυρίως το συγγενικό περιβάλλον του.

Στον περιβάλλοντα χώρο του ναού θα αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις για την επίβλεψη της παρουσίας των πολιτών, ενώ τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν θα είναι αντίστοιχα με εκείνα που εφαρμόστηκαν στην κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή. Αμέσως μετά το μνημόσυνο, οι παρευρισκόμενοι θα μεταβούν στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο.

Η πορεία της δικαστικής έρευνας

Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων και τις μαρτυρικές καταθέσεις να παραμένουν στο επίκεντρο. Οι συγκεκριμένες ουσίες που εντοπίστηκαν στο αίμα του καλλιτέχνη, καθώς και η παρουσία των φιαλιδίων του αντίδοτου στο ιατρείο, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την πορεία της υπόθεσης. Οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση παραμένουν προφυλακισμένοι, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις από την ποσοτική ανάλυση των ευρημάτων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos