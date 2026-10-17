Συγκίνηση για τη Μιλού: Το τελευταίο «αντίο» στη σκυλίτσα που έκανε όλη την Ελλάδα να δακρύσει

Η Μιλού, η αγαπημένη σκυλίτσα του Γρηγόρη Κορπίδη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 16 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη χιλιάδες ανθρώπους που είχαν παρακολουθήσει την κοινή τους πορεία μέσα από τα social media. Ο αποχαιρετισμός της, λίγο πριν και μετά τον θάνατό της, προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στο διαδίκτυο, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση που είχε αναπτυχθεί μεταξύ του ανθρώπου και του τετράποδου συντρόφου του.

Μια σχέση που ξεπέρασε τα όρια του διαδικτύου

Για 16 ολόκληρα χρόνια, η Μιλού υπήρξε η πιο πιστή σύντροφος του Γρηγόρη Κορπίδη, γνωστού ως Greg Corpidis στα social media. Το μικρό Τζακ Ράσελ απέκτησε τη δική της ξεχωριστή θέση στις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων, καθώς μέσα από τα βίντεο που δημοσίευε ο ιδιοκτήτης της, έγινε ένα αναγνωρίσιμο και αγαπητό πρόσωπο για πολλούς χρήστες του διαδικτύου.

Η ιστορία αγάπης τους ξεπέρασε τα όρια μιας συνηθισμένης σχέσης ανθρώπου και σκύλου, δημιουργώντας ένα ισχυρό δέσιμο που συγκινούσε το κοινό. Η απώλειά της δεν ήταν απλώς ο θάνατος ενός ζώου, αλλά ο δύσκολος αποχωρισμός ενός ανθρώπου από τον σύντροφο που είχε δίπλα του για περισσότερο από μιάμιση δεκαετία.

Η επιδείνωση της υγείας και η δύσκολη απόφαση

Το τελευταίο διάστημα, η υγεία της Μιλού είχε επιδεινωθεί σημαντικά, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα. Ο Γρηγόρης Κορπίδης είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η σκυλίτσα του, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους για την κατάστασή της.

Σε ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει, εξήγησε ότι οι εξετάσεις δεν είχαν καλά αποτελέσματα και πως ο κτηνίατρος δεν τους άφηνε πολλά περιθώρια. Παρά τον πόνο, η απόφασή του ήταν ξεκάθαρη: δεν ήθελε η αγαπημένη του σκυλίτσα να υποφέρει άλλο. «Έχει κουραστεί μωρέ το κοριτσάκι μου, το βλέπω», ανέφερε συγκινημένος, εκφράζοντας την αγωνία του για την κατάσταση της Μιλού.

Η τελευταία βόλτα στη θάλασσα

Μία ημέρα πριν από τον θάνατο της Μιλού, ο Γρηγόρης Κορπίδης την πήγε στη θάλασσα, σε ένα μέρος που εκείνη αγαπούσε ιδιαίτερα. Ήθελε να της χαρίσει ακόμη μία στιγμή χαράς σε ένα περιβάλλον που την ευχαριστούσε, γνωρίζοντας πως ο χρόνος τους μαζί πλησίαζε στο τέλος του.

«Πήγα το κοριτσάκι μου στη θάλασσα, να τη δει για μια τελευταία φορά», έγραψε στην ανάρτησή του, περιγράφοντας τη βόλτα που απέκτησε έναν διαφορετικό, οδυνηρό συμβολισμό. Ο ίδιος εξέφρασε τον αφόρητο πόνο του, λέγοντας: «Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το πόσο πονάω», αποτυπώνοντας τη δυσκολία του να αποδεχτεί τον επερχόμενο αποχαιρετισμό.

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στην αγκαλιά του

Η Μιλού πέθανε στην αγκαλιά του ανθρώπου που τη συντρόφευε επί 16 χρόνια, ολοκληρώνοντας την πορεία της με τον πιο τρυφερό τρόπο. Ο Γρηγόρης Κορπίδης ανακοίνωσε την απώλειά της με μια ανάρτηση που συγκίνησε βαθιά όσους είχαν παρακολουθήσει την κοινή τους ζωή μέσα από τα social media.

«Έφυγε το Μιλουκάκι μου. Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου», έγραψε, αποχαιρετώντας τη σκυλίτσα του με λόγια που αποτύπωναν τόσο τον πόνο της απώλειας όσο και την ευγνωμοσύνη για όσα είχαν ζήσει μαζί. Ο ίδιος έθεσε το ερώτημα που γνωρίζει καλά όποιος έχει αποχαιρετήσει ένα αγαπημένο ζώο: «Πώς αποχαιρετάς ένα πλάσμα που σημαίνει τόσα πολλά για σένα, 16 χρόνια τώρα;».

Η ευχή για ελευθερία από τον πόνο

Στο μήνυμά του, ο Γρηγόρης Κορπίδης εξέφρασε την ευχή του για τη Μιλού, να είναι πλέον ελεύθερη από κάθε πόνο. «Πέτα ψηλά κοριτσάκι μου, εκεί που τα ποδαράκια σου δεν θα πονάνε πια και θα μπορείς να τρέχεις και να κολυμπάς όπως παλιά», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα του να βρει η αγαπημένη του σκυλίτσα την ηρεμία και την ελευθερία που της έλειπαν το τελευταίο διάστημα.

Οι εικόνες και τα λόγια του δημιουργού περιεχομένου, γνωστού ως Greg Corpidis, λίγο πριν από τον θάνατο της αγαπημένης του σκυλίτσας, έφεραν στο προσκήνιο όχι μόνο την απώλεια ενός ζώου που είχε γίνει αναγνωρίσιμο σε χιλιάδες χρήστες, αλλά και τον δύσκολο αποχωρισμό ενός ανθρώπου από τον σύντροφο που είχε δίπλα του για περισσότερο από μιάμιση δεκαετία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta