Σύλληψη 22χρονης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για εισαγωγή κάνναβης

Μια 22χρονη αλλοδαπή συνελήφθη το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης στον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς η γυναίκα κατηγορείται ότι δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) στην ελληνική επικράτεια. Η ποσότητα των ναρκωτικών που μετέφερε, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, ξεπερνούσε τα 18 κιλά.

Η επιχείρηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Η σύλληψη της 22χρονης αλλοδαπής έλαβε χώρα στον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», συγκεκριμένα στον χώρο των αφίξεων. Η κατηγορούμενη είχε φτάσει στη Θεσσαλονίκη με πτήση που προερχόταν από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας, επιχειρώντας να εισάγει τα ναρκωτικά στη χώρα μέσω της αεροπορικής οδού.

Οι αρχές, στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων τους για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών, είχαν ήδη αξιοποιήσει κατάλληλα στοιχεία. Πριν τον εντοπισμό της, είχε προηγηθεί εξακρίβωση, διασταύρωση και ανάλυση πληροφοριών, καθώς και η δημιουργία προφίλ ατόμων (profiling) που θα μπορούσαν να εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην προσπάθεια αυτή συνέδραμε και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, επιδεικνύοντας συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η ποσότητα και το είδος των ναρκωτικών

Κατά τον λεπτομερή έλεγχο που διενεργήθηκε στην 22χρονη, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο νάιλον συσκευασίες. Αυτές οι συσκευασίες περιείχαν μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, η οποία ήταν υδροπονικής καλλιέργειας.

Το συγκεκριμένο είδος κάνναβης είναι γνωστό στην αγορά ως SKUNK. Το συνολικό μικτό βάρος των ναρκωτικών ουσιών που βρέθηκαν στην κατοχή της συλληφθείσας ανήλθε στα 18 κιλά και 650 γραμμάρια, ποσότητα που υποδηλώνει οργανωμένη διακίνηση.

Πέρα από την κάνναβη, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση και άλλων αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, η οποία πιθανόν να χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες δραστηριότητες.

Ρόλος σε διεθνική εγκληματική ομάδα

Οι πληροφορίες των διωκτικών αρχών υποδεικνύουν ότι η 22χρονη αλλοδαπή δεν δρούσε μόνη της. Αντιθέτως, φέρεται να ήταν ενεργό μέλος μιας διεθνικής εγκληματικής ομάδας, η οποία είχε ως κύρια δραστηριότητα την εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών.

Η συγκεκριμένη ομάδα είχε οργανώσει ένα δίκτυο για την εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας στην ελληνική επικράτεια. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των ναρκωτικών ήταν η αεροπορική οδός, εκμεταλλευόμενοι τις διεθνείς πτήσεις.

Ο τελικός σκοπός της εισαγωγής αυτών των μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης ήταν η περαιτέρω διακίνησή τους στην εγχώρια αγορά. Η δράση της ομάδας αυτής αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια.

Η δικαστική συνέχεια της υπόθεσης

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, η συλληφθείσα οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής. Εκεί θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή της στην υπόθεση εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών.

Η διαδικασία που ακολουθεί προβλέπει την απαγγελία κατηγοριών και την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο αεροδρόμιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki