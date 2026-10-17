Η Triumph αποκαλύπτει τέσσερα νέα μοντέλα μοτοσυκλετών, με το Bonneville T40 να προηγείται

Η Triumph ξεκινά δυναμικά τον κύκλο των παρουσιάσεών της, λίγο πριν την καθιερωμένη έκθεση του Μιλάνου, με μια σειρά από νέα μοντέλα που αναμένεται να ανανεώσουν σημαντικά τη γκάμα της. Η αρχή γίνεται με το μικρό Bonneville T40, το οποίο προηγείται των νέων Tiger 1200, Street Triple 798 RS και Tiger 900, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εταιρεία.

Το νέο Bonneville T40

Σε πρώτη φάση, οι Άγγλοι κατασκευαστές αποκαλύπτουν ένα τελείως νέο μοντέλο, το Bonneville T40, το οποίο αποτελεί το πρώτο μικρό Bonneville της σύγχρονης εποχής της Triumph. Η κυκλοφορία του T40 έρχεται ως φυσικό επακόλουθο, μετά την παρουσίαση μιας σειράς μοντέλων όπως τα Speed, Thruxton, Tracker και Scrambler, τα οποία ενσωματώνουν τον ίδιο μονοκύλινδρο κινητήρα TR 400 κυβικών εκατοστών.

Το Bonneville T40 είναι σχεδιασμένο για να ανταγωνιστεί μοντέλα όπως το Honda GB350S και τη γκάμα των Royal Enfield. Στιλιστικά και ποιοτικά, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα μεγαλύτερα αδέρφια του, τα T100 και T120, καθώς η σημασία στη λεπτομέρεια είναι εμφανής σε κάθε πτυχή της κατασκευής του. Ο κατασκευαστής δηλώνει πως το ολοκαίνουργιο T40 φέρνει τον εμβληματικό σχεδιασμό Bonneville σε μια νέα γενιά αναβατών.

Το μοντέλο διαθέτει μια νέα έκδοση του κινητήρα TR Series των 400 κ.εκ. με υψηλή ροπή και ένα κορυφαίο για την κατηγορία πακέτο τεχνολογίας. Ο κινητήρας του είναι ρυθμισμένος για παροχή ροπής από τις χαμηλές στροφές, αποδίδοντας 32 ίππους στις 7.000 στροφές ανά λεπτό και μέγιστη ροπή 36 Nm στις 5.000 στροφές ανά λεπτό. Η Triumph ανακοινώνει επίσης διαστήματα σέρβις στα 16.000 χιλιόμετρα, ενώ υπάρχουν πέντε χαρτογραφήσεις: Rain, Road, Eco και δύο παραμετροποιήσιμες. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται cruise control και μια νέα στρογγυλή οθόνη TFT με δυνατότητα συνδεσιμότητας.

Η ανανεωμένη σειρά Tiger

Πέραν του Bonneville T40, η Triumph ανακοίνωσε τον ερχομό δύο ακόμη μοντέλων στη σειρά Tiger, τα νέα Tiger 900 και Tiger 1200. Αυτές οι νέες γενιές μοτοσυκλετών υπόσχονται καλύτερες επιδόσεις, κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά και τεχνολογία αιχμής, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στην κατηγορία των Adventure μοτοσυκλετών.

Το νέο Tiger 1200 θα διαθέτει αυξημένη ισχύ και πιο πολιτισμένη λειτουργία από τον τρικύλινδρο κινητήρα των 1200 κ.εκ. Θα ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία υποστήριξης του αναβάτη και την πιο εξελιγμένη ανάρτηση που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοτοσυκλέτα της Triumph. Η επίσημη παρουσίαση του Tiger 1200 έχει προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου.

Όσον αφορά το νέο Tiger 900, αυτό θα προσφέρει κορυφαίες Adventure δυνατότητες, χάρη στο αναβαθμισμένο πλαίσιο, την έξυπνη τεχνολογία και την κορυφαία συνδεσιμότητα που θα περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του. Η παρουσίασή του θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου.

Το ολοκαίνουργιο Street Triple 798

Η Triumph ετοιμάζεται να παρουσιάσει και το ολοκαίνουργιο Street Triple 798, το οποίο περιγράφεται ως το ισχυρότερο, ελαφρύτερο και πιο εξελιγμένο Street Triple όλων των εποχών. Αυτή η νέα γενιά υπόσχεται κορυφαίες επιδόσεις.

Οι επιδόσεις του Street Triple 798 θα προέρχονται από έναν ολοκαίνουργιο τρικύλινδρο κινητήρα, ο οποίος έχει τις ρίζες του στην κατηγορία Moto2 του MotoGP. Το μοντέλο θα διαθέτει εντελώς νέο πλαίσιο και τεχνολογία αιχμής με δυνατότητες παραμετροποίησης, καθιστώντας την απόλυτη sports naked μοτοσυκλέτα ακόμα καλύτερη. Η παρουσίασή του έχει οριστεί για τις 17 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta