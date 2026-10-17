Στους δρόμους οι συνταξιούχοι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα

Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Η δράση αυτή θα ξεκινήσει με συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, γνωστή και ως πλατεία Κοτζιά, στις 10 το πρωί. Στη συνέχεια, οι συνταξιούχοι θα πραγματοποιήσουν πορεία με κατεύθυνση το Υπουργείο Υγείας, αναδεικνύοντας τα αιτήματά τους.

Η συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις καλούν τα μέλη τους σε συγκέντρωση στην καρδιά της Αθήνας. Το σημείο συνάντησης έχει οριστεί στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, η οποία είναι ευρέως γνωστή και ως πλατεία Κοτζιά. Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί, με τους συνταξιούχους να δίνουν το παρών για να εκφράσουν τις διεκδικήσεις τους.

Από την πλατεία Εθνικής Αντίστασης, οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση θα ξεκινήσουν πορεία προς το Υπουργείο Υγείας. Η επιλογή του συγκεκριμένου υπουργείου ως τελικού προορισμού της διαδήλωσης υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδουν οι συνταξιούχοι σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, ζητήματα τα οποία αποτελούν κεντρικό πυρήνα των αιτημάτων τους.

Πανελλαδικός κύκλος κινητοποιήσεων

Η κινητοποίηση της 21ης Οκτωβρίου στην Αθήνα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κύκλου δράσεων που θα εξελιχθεί σε πανελλαδική βάση. Όπως αναφέρουν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις στην ανακοίνωσή τους, οι κινητοποιήσεις αυτές θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν έως τις αρχές Νοεμβρίου. Αυτή η σειρά δράσεων υποδηλώνει μια συντονισμένη προσπάθεια για την προβολή των προβλημάτων και των διεκδικήσεων των συνταξιούχων σε όλη τη χώρα.

Ο πανελλαδικός χαρακτήρας των κινητοποιήσεων φανερώνει την πρόθεση των συνταξιουχικών οργανώσεων να αναδείξουν τα ζητήματα που τους απασχολούν σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας. Η διάρκεια των δράσεων, που εκτείνεται έως τις αρχές Νοεμβρίου, υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των συνταξιούχων να παραμείνουν στους δρόμους και να πιέσουν για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Τα κύρια αιτήματα των συνταξιούχων

Οι συνταξιούχοι, μέσω των συνεργαζόμενων οργανώσεών τους, διεκδικούν μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που αφορούν το βιοτικό τους επίπεδο και την ποιότητα ζωής τους. Ένα από τα βασικότερα αιτήματα είναι η χορήγηση πραγματικών αυξήσεων σε όλες τις συντάξεις. Παράλληλα, ζητούν την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ένα μέτρο που, όπως επισημαίνουν, επιβαρύνει σημαντικά το εισόδημά τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα της υγείας. Οι συνταξιούχοι διεκδικούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τονίζοντας την ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φάρμακα, χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις. Η δωρεάν περίθαλψη αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα για μια ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα, όπως είναι οι συνταξιούχοι.

Επιπλέον, στα αιτήματα των συνταξιούχων περιλαμβάνονται και οι κοινωνικές παροχές, καθώς και ο κοινωνικός τουρισμός. Οι διεκδικήσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και στην παροχή ευκαιριών για αναψυχή και κοινωνική ενσωμάτωση, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στην κοινωνία και την ανάγκη για αξιοπρεπή διαβίωση μετά το πέρας του εργασιακού τους βίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki