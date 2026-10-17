Ρόδος: Σύλληψη πατέρα μετά από τροχαίο του 11χρονου γιου του με πατίνι

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στη σύλληψη ενός 42χρονου πατέρα, αλβανικής καταγωγής, μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που συνέβη στη Ρόδο. Στο περιστατικό αυτό ενεπλάκη ο 11χρονος γιος του, ο οποίος οδηγούσε πατίνι. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αρχές διαπίστωσαν σοβαρές παραβάσεις που σχετίζονται με την ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος και την ηλικία του ανηλίκου οδηγού.

Το τροχαίο ατύχημα με το πατίνι

Το περιστατικό που οδήγησε στις εξελίξεις αυτές έλαβε χώρα χθες, όταν ο 11χρονος ανήλικος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Ρόδου. Ο νεαρός οδηγούσε ένα πατίνι, όταν συνέβη το συμβάν που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών.

Από το ατύχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκαν αποκλειστικά υλικές ζημιές. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί προσώπων, γεγονός που περιορίζει τις συνέπειες του συμβάντος στο υλικό επίπεδο. Η εμπλοκή του ανηλίκου σε τροχαίο, ανεξαρτήτως της έκτασης των ζημιών, κινητοποίησε τη διαδικασία διερεύνησης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Παραβάσεις στην ασφάλιση και το όριο ηλικίας

Κατά την ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκαν σημαντικές παραβάσεις που αφορούν τη χρήση του πατινιού. Συγκεκριμένα, έγινε γνωστό ότι για το συγκεκριμένο πατίνι δεν υπήρχε η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη. Η έλλειψη αυτής της κάλυψης αποτελεί παράβαση των κείμενων διατάξεων.

Επιπρόσθετα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο 11χρονος ανήλικος, ο οποίος οδηγούσε το πατίνι, δεν είχε συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για τη νόμιμη χρήση τέτοιου είδους οχήματος. Η παράβαση του ορίου ηλικίας, σε συνδυασμό με την έλλειψη ασφάλισης, συνέβαλαν στη διαμόρφωση του πλαισίου της υπόθεσης και στην περαιτέρω εξέλιξη των νομικών διαδικασιών.

Η σύλληψη του 42χρονου πατέρα στη Ρόδο

Ως άμεση συνέπεια των διαπιστώσεων που προέκυψαν από τη διερεύνηση του τροχαίου ατυχήματος, ακολούθησε η σύλληψη του 42χρονου πατέρα του ανηλίκου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση.

Ο 42χρονος, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά την αποκάλυψη των παραβάσεων. Το περιστατικό της σύλληψης έλαβε χώρα στην πόλη της Ρόδου, όπου και διαδραματίστηκε το τροχαίο με το πατίνι. Η ενέργεια των αρχών εντάσσεται στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων και την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

Οι κατηγορίες και η νομική διαδικασία

Σε βάρος του 42χρονου πατέρα απαγγέλθηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ευθύνη του ως κηδεμόνα του ανηλίκου. Οι κατηγορίες αυτές είναι της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και της έκθεσης ανηλίκου. Αυτές οι κατηγορίες βασίζονται στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την αστυνομική έρευνα, ιδίως όσον αφορά την έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης του πατινιού και το γεγονός ότι ο 11χρονος δεν πληρούσε το όριο ηλικίας για τη χρήση του.

Μετά τη σύλληψή του και την απαγγελία των κατηγοριών, κινήθηκε σε βάρος του 42χρονου η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα και θα αποφανθεί για τις ευθύνες που προκύπτουν από το τροχαίο ατύχημα και τις σχετικές παραβάσεις. Οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki