Η Ζωή Κρονάκη για τις επιθέσεις στην Μαρία Μπακοδήμου: «Δεν μπορώ να αποκωδικοποιήσω τον ψυχισμό αυτών των μίζερων γυναικών»

Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης σχολίασαν το πρωί του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής τους εκπομπής, την πρόσφατη ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση της κυρίας Μπακοδήμου αφορούσε τα αρνητικά σχόλια που δέχεται συστηματικά για την ηλικία της. Η παρουσιάστρια της ΕΡΤ, Ζωή Κρονάκη, εξέφρασε με έντονο τρόπο την ενόχλησή της για τις επιθέσεις που δέχονται οι γυναίκες στα social media, ενώ ο Τάσος Ιορδανίδης παρουσίασε μια διαφορετική οπτική γωνία σχετικά με την αξία και την προέλευση αυτών των σχολίων.

Η έντονη ενόχληση της Ζωής Κρονάκη για τα σχόλια

Η Ζωή Κρονάκη αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου, δηλώνοντας με σαφήνεια ότι «δεν θα μπορούσε να πει καλύτερα η Μαρία Μπακοδήμου». Η ίδια εξέφρασε τη βαθιά της στεναχώρια για την ανάγκη κάποιου να απολογείται για τα χρόνια που έχει ζήσει και για την ηλικία του. «Εσείς γελάτε, εμένα με στεναχωρεί. Μπορεί τη Μαρία Μπακοδήμου ή οτιδήποτε να μην τη στεναχωρεί. Εμένα με στεναχωρεί που πρέπει να απολογείται κανείς για τα χρόνια που έχει ζήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την προσωπική της ευαισθησία στο θέμα.

Η παρουσιάστρια της ΕΡΤ τόνισε επίσης ότι συχνά ακούει «νέα κορίτσια είκοσι, εικοσιπέντε και να λένε άντε μωρέ τη γριά των σαράντα πέντε, πενήντα ετών», γεγονός που την προβληματίζει ιδιαίτερα και αναδεικνύει μια γενικότερη τάση. Υπογράμμισε την έντονη ενόχλησή της για αυτές τις επιθέσεις που δέχονται οι γυναίκες στον χώρο των social media, οι οποίες συχνά στοχεύουν την εμφάνιση ή την ηλικία.

Ο ψυχισμός πίσω από τα αρνητικά σχόλια

Η Ζωή Κρονάκη προσπάθησε να εξηγήσει τους πιθανούς λόγους πίσω από τέτοιου είδους σχόλια, δηλώνοντας ότι προσωπικά «δεν θα μπορέσω να αποκωδικοποιήσω τον ψυχισμό τους εγώ». Ωστόσο, εξέφρασε την αντίληψη ότι κάτι εσωτερικά πυροδοτείται σε αυτούς τους ανθρώπους που τους ωθεί σε τέτοιες συμπεριφορές.

Πρόσθεσε ότι οι χρήστες που γράφουν προσβλητικά σχόλια «νιώθουν ότι με το να πετάξουν μια αιχμή, με το να πετάξουν ένα τέτοιο σχόλιο, ότι θα πονέσουν τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βγαίνει σε μια φωτογραφία όμορφος, λαμπερός, μπορεί να έχει φτιάξει μια ζωή πολύ καλύτερη από τη δική τους, είναι στα φώτα της δημοσιότητας, μπορεί να ζει ένα παραμύθι πολύ διαφορετικό από αυτό που ζουν αυτές οι μίζερες γυναίκες, που μπορεί να είναι στο σπίτι τους και να μην έχουν ζωή. Και σου λέει άμα πετάξω κάτι τέτοιο θα την πονέσει αυτή», περιγράφοντας μια ψυχολογική διάσταση των διαδικτυακών επιθέσεων.

Η προσωπική αντίδραση της παρουσιάστριας της ΕΡΤ

Η Ζωή Κρονάκη αποκάλυψε μάλιστα τη δική της συνήθεια και τον τρόπο που αντιδρά όταν βλέπει αρνητικά σχόλια στα δικά της μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, «εγώ ας πούμε πολλές φορές μπαίνω και βλέπω το προφίλ αυτών που γράφουν αυτά τα αρνητικά σχόλια», μια πρακτική που της επιτρέπει να δει ποιοι βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, παρατήρησε ότι υπάρχουν και άλλοι χρήστες που παρεμβαίνουν και αντιδρούν, λέγοντας «βρε δες τα, δες τον εαυτό σου πρώτα στον καθρέφτη, δες τη ζωή σου». Αυτή η δυναμική δείχνει ότι δεν είναι όλοι οι χρήστες παθητικοί δέκτες ή υποστηρικτές τέτοιων σχολίων, αλλά υπάρχουν και φωνές που αντιδρούν στην τοξικότητα.

Οι διαφορετικές οπτικές γωνίες για τα social media

Από την πλευρά του, ο Τάσος Ιορδανίδης εξέφρασε τη διαφωνία του ως προς τις ηλικίες των γυναικών που προβαίνουν σε τέτοιου είδους αρνητικά σχόλια. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «δεν τα λένε οι εικοσιπεντάρες ιδιαίτερα. Οι εικοσιπεντάρες δεν έχουν τέτοια θέματα, ασχολούνται με άλλα θέματα. Οι σαρανταπεντάρες τα λένε για τις σαρανταπεντάρες αντίστοιχα», υποδεικνύοντας ότι οι επιθέσεις προέρχονται συχνά από άτομα παρόμοιας ηλικίας με το θύμα.

Ο Τάσος Ιορδανίδης συμπλήρωσε επίσης ότι «νομίζω ότι δίνουμε και πάρα πολλή βάση στα σχόλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μα πάρα πολλή». Υποστήριξε ότι τα social media δεν αποτελούν αξιόπιστη σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης, υποβαθμίζοντας τη σημασία τους. Ωστόσο, η Ζωή Κρονάκη επεσήμανε ότι «όταν έχεις δημιουργήσει ένα κύμα hate για παράδειγμα, μπορεί όντως να είναι εις βάρος σου και να οδηγήσει ακόμα και σε ακραίες καταστάσεις», αναδεικνύοντας τις πιθανές σοβαρές και επικίνδυνες συνέπειες του διαδικτυακού μίσους, παρά την υποτιθέμενη ασήμαντη φύση των σχολίων.

Με πληροφορίες από: Topontiki