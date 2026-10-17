Συνελήφθη 62χρονος για δοχείο με υδρόθειο σε κάδο στον Άγιο Δημήτριο

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 62χρονου άνδρα, ιδιοκτήτη εταιρείας καθαρισμού, σε σχέση με την υπόθεση του δοχείου που περιείχε επικίνδυνο υδρόθειο και εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Το περιστατικό έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές για την ασφαλή διαχείριση του υλικού και τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί διαχείρισης αποβλήτων.

Η σύλληψη του 62χρονου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η σύλληψη του 62χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό του δοχείου με το επικίνδυνο χημικό. Ο συλληφθείς φέρεται να είναι ιδιοκτήτης εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των καθαρισμών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του αφορά συγκεκριμένα την παραβίαση των διατάξεων του νόμου που διέπουν τη διαχείριση των αποβλήτων. Η ενέργεια αυτή υπογραμμίζει την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται περιστατικά που αφορούν την παράνομη απόρριψη επικίνδυνων ουσιών σε δημόσιους χώρους.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 62χρονου μετά από ενδελεχή έρευνα, η οποία οδήγησε στην ταυτοποίησή του ως υπεύθυνου για την απόρριψη του δοχείου. Η διαδικασία της σύλληψης και ο σχηματισμός της δικογραφίας αποτελούν τα πρώτα βήματα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών. Η αστυνομία συνεχίζει το έργο της, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκμηρίωση της υπόθεσης.

Ο εντοπισμός του επικίνδυνου υλικού

Το δοχείο που περιείχε υδρόθειο εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε κάδο απορριμμάτων, ο οποίος βρισκόταν στη συμβολή των οδών Παπασκρέκα και Κονδύλη, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Αττικής. Η ανακάλυψη του συγκεκριμένου υλικού σε τέτοιο σημείο προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς το υδρόθειο θεωρείται επικίνδυνη ουσία. Ο εντοπισμός του δοχείου σε δημόσιο κάδο απορριμμάτων δημιούργησε ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, καθιστώντας επιτακτική την άμεση επέμβαση.

Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του δοχείου οδήγησαν τις αρχές στο συγκεκριμένο σημείο. Η ακριβής ώρα του εντοπισμού, δηλαδή τα ξημερώματα, επέτρεψε την άμεση αντίδραση και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Η περιοχή τέθηκε υπό επιτήρηση, ενώ οι ειδικές δυνάμεις έσπευσαν για την ασφαλή απομάκρυνση του επικίνδυνου περιεχομένου, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά τον εντοπισμό του δοχείου, στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ανέλαβαν την επιχείρηση ανάσυρσης του επικίνδυνου υλικού από τον κάδο. Η επέμβαση των πυροσβεστών έγινε με βάση το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών για τέτοιου είδους περιστατικά, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των επιχειρούντων και της ευρύτερης περιοχής. Η προσεκτική ανάσυρση του δοχείου ήταν ζωτικής σημασίας για την αποφυγή διαρροής ή άλλων ανεπιθύμητων συνεπειών.

Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν συνολικά 15 πυροσβέστες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν 6 οχήματα προερχόμενα από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό. Επιπλέον, κλήθηκε και έλαβε μέρος μια Ειδική Ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ, γεγονός που υπογραμμίζει την ειδική φύση του περιστατικού και την ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό. Η παρουσία της ΕΜΑΚ διασφάλισε ότι η διαχείριση του υλικού θα γινόταν με τον πλέον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, δεδομένης της επικινδυνότητας του υδροθείου.

Η διαχείριση του υλικού και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες

Αφού το δοχείο ανασύρθηκε με ασφάλεια από τον κάδο απορριμμάτων, παρελήφθη από ομάδα ειδικών, οι οποίοι ανέλαβαν την περαιτέρω διαχείριση και μεταφορά του. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την ορθή και ασφαλή απόρριψη ή επεξεργασία του επικίνδυνου υλικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις. Η εμπλοκή ειδικών επιστημόνων και τεχνικών διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κίνδυνος για το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία.

Πέρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και την ΕΜΑΚ, στην κινητοποίηση συμμετείχε και κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η παρουσία αυτής της υπηρεσίας είναι καθοριστική για την επίβλεψη και τον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών πλαισίων. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήταν απαραίτητη για την επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Topontiki