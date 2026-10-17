Τραγικός θάνατος 29χρονης στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο πολυκατοικίας

Ακόμη μία τραγωδία συγκλονίζει την Πάτρα, καθώς το πρωί του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2026, μία 29χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αγίας Σοφίας, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αυτοκτονία.

Δίπλα στη σορό της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε σημείωμα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της αυτοκτονίας. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου της.

Η ανακάλυψη της σορού και η κινητοποίηση των αρχών

Όλα ξεκίνησαν στην οδό Αγίας Σοφίας, όταν ένας επιχειρηματίας που βγήκε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας για να ταΐσει αδέσποτες γάτες, εντόπισε τη σορό της νεαρής γυναίκας. Η ανακάλυψη αυτή προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρχών.

Ο άνδρας αμέσως ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία, ενώ παράλληλα κάλεσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου στις Αρχές της Πάτρας, με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο της τραγωδίας.

Οι αστυνομικοί έφθασαν στην οδό Αγίας Σοφίας, καθώς είχαν ειδοποιηθεί και από γείτονες της περιοχής για το περιστατικό. Η παρουσία τους στο σημείο ήταν άμεση προκειμένου να ξεκινήσουν τις πρώτες ενέργειες και να συλλέξουν στοιχεία.

Έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού θανάτου

Από τον έλεγχο που ακολούθησε στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι η 29χρονη γυναίκα ενδέχεται να είχε πέσει από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για αυτοκτονία, αν και η ΕΛΑΣ διεξάγει πλήρεις έρευνες.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει ενδελεχείς έρευνες με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας της γυναίκας. Παράλληλα, οι αρχές εργάζονται για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στον θάνατό της, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Παρόλο που όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής συνηγορούν στο σενάριο της αυτοκτονίας, οι έρευνες συνεχίζονται για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί οριστικά αυτή η εκδοχή. Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξετάσεις.

Το εύρημα του σημειώματος

Ένα από τα βασικά ευρήματα που ενισχύουν την εκδοχή της αυτοκτονίας είναι το σημείωμα που βρέθηκε δίπλα στη σορό της άτυχης 29χρονης. Το εύρημα αυτό θεωρείται κρίσιμο για την πορεία των ερευνών.

Οι αστυνομικοί που έφθασαν στο σημείο της τραγωδίας στην οδό Αγίας Σοφίας, εντόπισαν το σημείωμα και το παρέλαβαν για περαιτέρω ανάλυση. Το περιεχόμενό του αναμένεται να δώσει σημαντικές πληροφορίες στις αρχές.

Η παρουσία του σημειώματος αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για τους ερευνητές, καθώς μπορεί να ρίξει φως στις σκέψεις και τις προθέσεις της νεαρής γυναίκας πριν τον τραγικό της θάνατο στην Πάτρα.

Τρίτο περιστατικό αυτοκτονίας στην Πάτρα μέσα σε μία εβδομάδα

Εφόσον επιβεβαιωθεί επίσημα το σενάριο της αυτοκτονίας για την 29χρονη στην οδό Αγίας Σοφίας, αυτό θα αποτελέσει το τρίτο ανάλογο περιστατικό που καταγράφεται στην Πάτρα μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο συμβάν είναι το δεύτερο περιστατικό αυτοκτονίας που καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Σοφίας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η επανάληψη παρόμοιων γεγονότων στην ίδια περιοχή αποτελεί αντικείμενο προσοχής για τις αρχές.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και την εξακρίβωση όλων των λεπτομερειών, λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα ανάλογα γεγονότα που έχουν σημειωθεί στην πόλη τις τελευταίες ημέρες.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit