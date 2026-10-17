Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη κερδίζουν το στοίχημα του city break, αλλά η μέση δαπάνη προβληματίζει

Ο φθινοπωρινός τουρισμός αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της τουριστικής δραστηριότητας για την Ελλάδα, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να ενισχύουν τη θέση τους ως δημοφιλείς προορισμοί για σύντομες αποδράσεις, τα λεγόμενα city breaks. Παρόλο που η παρουσία επισκεπτών σε ξενοδοχεία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και χώρους εστίασης είναι αυξημένη, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος φέρνουν στο προσκήνιο μια σημαντική παράμετρο: η αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης δεν εξασφαλίζει πάντοτε ανάλογη ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη.

Η άνοδος του αστικού τουρισμού

Τα ελληνικά αστικά κέντρα, και ειδικότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, καθίστανται όλο και πιο ελκυστικά για τους ταξιδιώτες από την Ευρώπη και την Αμερική. Το ήπιο κλίμα, η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και οι ποικίλες γαστρονομικές επιλογές αποτελούν βασικούς παράγοντες που προσελκύουν τους επισκέπτες.

Η τάση αυτή οδηγεί όλο και περισσότερους τουρίστες να επιλέγουν ολιγοήμερες επισκέψεις, αντί για πολυήμερες διακοπές, ενισχύοντας έτσι τον αστικό τουρισμό πέρα από τους παραδοσιακούς καλοκαιρινούς μήνες. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης, εμπορικά καταστήματα και χώρους πολιτισμού, συμβάλλοντας στην επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

Η πορεία των ταξιδιωτικών εισπράξεων και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι αποτελεί βασικό δείκτη για την αξιολόγηση της οικονομικής απόδοσης του ελληνικού τουρισμού. Τα στοιχεία που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος αναδεικνύουν τη διαφοροποίηση μεταξύ του αριθμού των αφίξεων και των χρημάτων που δαπανούν οι επισκέπτες κατά την παραμονή τους στη χώρα.

Η ανάλυση αυτών των δεδομένων είναι κρίσιμη για την κατανόηση της πραγματικής συνεισφοράς του τουρισμού στην εθνική οικονομία, καθώς η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών δεν αποτυπώνεται αναγκαστικά με την ίδια ένταση στα έσοδα της τοπικής αγοράς.

Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου του 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκε σημαντική αύξηση στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, η οποία ανήλθε στο 15,4%. Παράλληλα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 14,8%, φτάνοντας το συνολικό ποσό των 8,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, την ίδια περίοδο, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι παρουσίασε μια μικρή υποχώρηση της τάξης του 0,6%. Αυτή η διαφοροποίηση υπογραμμίζει το ζήτημα της οικονομικής απόδοσης του τουρισμού, καθώς η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη άνοδο στα ποσά που δαπανούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα.

Διαφοροποίηση ανά μήνα: Ιούνιος και Ιούλιος 2026

Η τάση αυτή δεν είναι ενιαία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα. Τον Ιούνιο του 2026, η ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,9%, αλλά η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 6,2%, αναδεικνύοντας μια ακόμα εντονότερη απόκλιση.

Αντίθετα, τον Ιούλιο του 2026, παρά τη μείωση των αφίξεων κατά 3,1%, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν αύξηση 7,2%. Αυτό οφείλεται στην ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, η οποία αυξήθηκε κατά 10% τον συγκεκριμένο μήνα. Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι η οικονομική απόδοση της τουριστικής δραστηριότητας εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες πέρα από τον απλό αριθμό των αφίξεων.

Η συνολική εικόνα του 2025

Στα οριστικά στοιχεία που αφορούν το σύνολο του έτους 2025, παρατηρήθηκε μια διαφορετική εικόνα. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι είχε αυξηθεί κατά 2,8%, φτάνοντας τα 545,5 ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει μια θετική εξέλιξη για το συγκεκριμένο έτος.

Ωστόσο, την ίδια περίοδο, η μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών είχε περιοριστεί κατά 4,5%, διαμορφούμενη στις 5,6 διανυκτερεύσεις. Αυτό το στοιχείο επιβεβαιώνει την τάση για συντομότερες επισκέψεις, η οποία, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του 2026, δεν συνοδεύεται πάντα από ανάλογη αύξηση των εσόδων.

Με πληροφορίες από: Topontiki