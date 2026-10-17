Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της 6ης αγωνιστικής της Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague, χάρη στην εντυπωσιακή του απόδοση που συνέβαλε καθοριστικά στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του επί της Μπαρτσελόνα. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με σκορ 105-100, έπειτα από παράταση, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Η κυριαρχία του Σάσα Βεζένκοφ

Ο 31χρονος αστέρας του Ολυμπιακού ήταν για ακόμη μία φορά καταλυτικός στην πορεία της ομάδας του. Η εμφάνισή του απέναντι στην Μπαρτσελόνα ήταν εξαιρετική, καθώς σημείωσε 25 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ. Η ευστοχία του στα δίποντα ήταν εντυπωσιακή, με 6/7 προσπάθειες.

Με αυτή την απόδοση, ο Σάσα Βεζένκοφ συγκέντρωσε 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), επίδοση που τον ανέδειξε ως τον πολυτιμότερο παίκτη της έκτης «στροφής» της EuroLeague. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την πέμπτη νίκη του Ολυμπιακού στη φετινή διοργάνωση.

Η μεγάλη νίκη στην Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με σκορ 105-100. Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση, όπου οι ερυθρόλευκοι έδειξαν την αντοχή τους και πήραν το ροζ φύλλο αγώνα. Αυτή η επικράτηση προσέθεσε ένα ακόμα σημαντικό αποτέλεσμα στο φετινό τους ξεκίνημα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε χαρακτήρα και αγωνιστικότητα, καταφέρνοντας να φύγει νικήτρια από μία δύσκολη έδρα, όπως είναι το «Παλάου Μπλαουγκράνα». Η νίκη αυτή αποτελεί συνέχεια των επιτυχημένων εμφανίσεων του Ολυμπιακού στη διοργάνωση.

Το αήττητο σερί στην Ισπανία

Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague επί ισπανικού εδάφους, κάνοντας το 2/2 στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Πριν από τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός είχε πετύχει μια ιστορική ανατροπή απέναντι στη Βαλένθια.

Στον αγώνα με τη Βαλένθια, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν καταφέρει να επιστρέψουν από διαφορά 28 πόντων, φτάνοντας τελικά στη νίκη. Αυτές οι δύο συνεχόμενες επιτυχίες στην Ισπανία υπογραμμίζουν την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Στην κορυφή της Euroleague

Μετά την πέμπτη της νίκη σε έξι αναμετρήσεις στη φετινή διοργάνωση, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συγκατοικεί στην κορυφή του πίνακα της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός έχει πλέον ρεκόρ 5-1, το οποίο μοιράζεται με τον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε.

Οι τρεις αυτές ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ, δείχνοντας την ανταγωνιστικότητα και την υψηλού επιπέδου παρουσία τους στα πρώτα στάδια της EuroLeague. Η πορεία του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, με τον Σάσα Βεζένκοφ να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αυτής της επιτυχίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta