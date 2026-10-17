Οι κίνδυνοι από τα συνθετικά ναρκωτικά: MDMA και άγνωστες ουσίες στην ελληνική αγορά

Ο θάνατος μιας 20χρονης κοπέλας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της 10ης Οκτωβρίου, μετά από χρήση MDMA σε πάρτι, επανέφερε στο προσκήνιο τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν τα συνθετικά ναρκωτικά. Με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό, ο Γιάννης Καρυδάκος, διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), μίλησε για τη διακίνηση ουσιών άγνωστης σύστασης και τα νέα δεδομένα που παρατηρούνται στην ελληνική αγορά των ναρκωτικών.

Άγνωστη σύσταση και επικίνδυνη παραγωγή

Ο κ. Καρυδάκος επισημαίνει ότι ο άνθρωπος που προμηθεύεται και κάνει χρήση αυτών των ναρκωτικών ουσιών δεν έχει καμία ιδέα για το τι ακριβώς περιέχουν. Εξήγησε ότι η παρασκευή των συνθετικών ναρκωτικών απαιτεί χημική σύνθεση, ωστόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η παραγωγή τους, καθώς και η ταυτότητα των παρασκευαστών, παραμένουν εντελώς άγνωστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι χρήστες να καταλήγουν να λαμβάνουν ουσίες των οποίων η προέλευση είναι άγνωστη, αγνοώντας πλήρως τόσο τη δραστική τους σύσταση όσο και τις αναλογίες των συστατικών που περιέχουν.

«Δημιουργείται ένα επικίνδυνο προϊόν που δεν ξέρουμε τι περιέχει, ούτε υπό ποιες συνθήκες φτιάχτηκε και από ποιον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Αυτή η έλλειψη πληροφόρησης καθιστά τα προϊόντα αυτά ιδιαίτερα επικίνδυνα για την υγεία και τη ζωή των χρηστών, καθώς η σύνθεσή τους μπορεί να ποικίλλει δραματικά από παρτίδα σε παρτίδα και από προμηθευτή σε προμηθευτή.

Ο ρόλος του Γενικού Χημείου του Κράτους και οι άμεσοι κίνδυνοι

Όπως προσθέτει ο κ. Καρυδάκος, όταν οι Αρχές προχωρούν σε κατασχέσεις τέτοιων ουσιών, τις αποστέλλουν άμεσα στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Εκεί, διενεργείται εργαστηριακή ανάλυση με σκοπό να προσδιοριστεί με ακρίβεια η σύστασή τους. Αντίθετα, ο χρήστης που προμηθεύεται αυτές τις ουσίες δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει με βεβαιότητα τι περιέχει το προϊόν που πρόκειται να καταναλώσει.

Ο κίνδυνος είναι άμεσος και δυνητικά θανατηφόρος. «Μπορεί να είναι ένα δηλητήριο που θα τους σκοτώσει επί τόπου», προειδοποίησε ο κ. Καρυδάκος, υπογραμμίζοντας τους τεράστιους κινδύνους που απορρέουν από την κατανάλωση ουσιών άγνωστης σύνθεσης. Η απουσία ελέγχου και τυποποίησης καθιστά κάθε χρήση ένα ρώσικο ρουλέτα για τη ζωή των ατόμων.

Τα δημοφιλή διεγερτικά και η ιστορική τους χρήση

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, τα πιο διαδεδομένα συνθετικά ναρκωτικά που εντοπίζονται στην Ελλάδα ανήκουν στην κατηγορία των διεγερτικών. Μεταξύ αυτών, το MDMA, ευρύτερα γνωστό και ως «έκσταση», είναι ένα από τα πιο δημοφιλή. Αυτές οι ουσίες έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την εγρήγορση και την αντοχή του ανθρώπινου οργανισμού.

Η χρήση διεγερτικών ουσιών για την ενίσχυση της σωματικής και πνευματικής απόδοσης δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο. Ο κ. Καρυδάκος ανέφερε ως παράδειγμα τη μεθαμφεταμίνη, η οποία χρησιμοποιήθηκε εκτενώς από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ουσία αυτή, με την ονομασία Pervitin, χορηγούνταν στους στρατιώτες, καθώς είχε την ιδιότητα να περιορίζει την κόπωση και να ενισχύει την εγρήγορσή τους στις μάχες.

Από τον πόλεμο στη διασκέδαση: Η επίδραση των διεγερτικών

Ο λόγος για την ευρεία χρήση της μεθαμφεταμίνης τότε ήταν η ικανότητά της να προσφέρει στον άνθρωπο τεράστια ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα του αφαιρούσε τις αναστολές. Αυτή η περιγραφή της επίδρασης των διεγερτικών ουσιών στη συμπεριφορά των ατόμων υπογραμμίζει τη δύναμη και τους κινδύνους που κρύβουν.

Αργότερα, η χρήση διεγερτικών ουσιών συνδέθηκε και με τη διασκέδαση. Ουσίες όπως το MDMA απέκτησαν μεγάλη δημοτικότητα σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης και στην ανερχόμενη τότε rave μουσική σκηνή. Η επίδρασή τους επέτρεπε στους χρήστες να επιδίδονται σε πολύωρη σωματική δραστηριότητα, συχνά χωρίς να αισθάνονται την κόπωση, κάτι που τις καθιστούσε ελκυστικές σε τέτοια περιβάλλοντα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos