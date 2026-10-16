Σύλληψη καθηγητή γυμναστικής στη Βούλα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν μια σοβαρή καταγγελία που αφορά σε περιστατικό στη Βούλα, όπου συνελήφθη ένας καθηγητής γυμναστικής. Ο 58χρονος εκπαιδευτικός, ο οποίος γεννήθηκε το 1968, κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και σεξουαλική παρενόχληση. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ακολουθώντας την καταγγελία της μητέρας μιας 13χρονης μαθήτριας του Γυμνασίου.

Η υπόθεση έχει λάβει νέα τροπή, καθώς, εκτός από την αρχική μαρτυρία, έχουν προκύψει και επιπλέον καταθέσεις από ανήλικους μαθητές. Ο συλληφθείς καθηγητής οδηγείται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η σύλληψη του 58χρονου καθηγητή

Η σύλληψη του καθηγητή γυμναστικής, ο οποίος είναι 58 ετών και γεννήθηκε το 1968, έγινε στις 12:45 το μεσημέρι της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε Γυμνάσιο της Βούλας, όπου ο εκπαιδευτικός δίδασκε. Οι αρχές προχώρησαν στην ενέργεια αυτή μετά από την υποβολή επίσημης καταγγελίας.

Η κατηγορία που βαραίνει τον καθηγητή είναι η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, όπως αναφέρεται στις πληροφορίες. Η σοβαρότητα της καταγγελίας οδήγησε άμεσα στην κινητοποίηση των αρμόδιων διωκτικών αρχών, οι οποίες ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η αρχική καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση

Η υπόθεση ξεκίνησε με την καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα μιας 13χρονης μαθήτριας. Η καταγγελία έγινε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Εμπιστοσύνης (ΤΔΕΕ) Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου περιγράφηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με την μαρτυρία, ο καθηγητής φέρεται να άγγιξε τον μηρό της ανήλικης.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, για το οποίο έγινε η καταγγελία, φέρεται να συνέβη στις μεσημβρινές ώρες της 14ης Οκτωβρίου. Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια άσκησης στο σχολικό περιβάλλον, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καταγγελία και στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρχές.

Νέες μαρτυρίες από ανήλικους μαθητές

Πέρα από την αρχική καταγγελία της μητέρας, στην υπόθεση προστέθηκαν και άλλες σημαντικές καταθέσεις. Δύο ανήλικοι μαθητές, αγόρια, προσήλθαν στις αρχές και κατέθεσαν τη δική τους εμπειρία σχετικά με τη συμπεριφορά του καθηγητή. Αυτές οι νέες μαρτυρίες ενισχύουν το πλαίσιο των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός.

Συγκεκριμένα, οι δύο μαθητές ανέφεραν ότι σε προγενέστερο χρόνο, ο καθηγητής τούς ακουμπούσε στα γεννητικά τους όργανα. Οι καταθέσεις αυτές, οι οποίες αφορούν σε παρόμοια περιστατικά, διευρύνουν το πεδίο της έρευνας και υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα των ισχυρισμών που έχουν τεθεί υπόψη των δικαστικών αρχών.

Η πορεία της δικαστικής διαδικασίας

Μετά τη σύλληψή του, ο 58χρονος καθηγητής γυμναστικής οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Η διαδικασία αυτή είναι καθοριστική για την επίσημη απαγγελία των κατηγοριών και την έναρξη της δικαστικής διερεύνησης. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει μια ενδελεχή έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η διερεύνηση περιλαμβάνει τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων και μαρτυριών, προκειμένου να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των γεγονότων. Η σοβαρότητα των καταγγελιών, οι οποίες αφορούν σε ανήλικους μαθητές και σε περιστατικά εντός σχολικού χώρου, καθιστά την υπόθεση προτεραιότητα για τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki