Μία 88χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη έπεσε θύμα μεγάλης απάτης, χάνοντας χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Οι επιτήδειοι, προσποιούμενοι υπαλλήλους του δήμου, την κράτησαν «όμηρο» στο τηλέφωνο για πάνω από τέσσερις ώρες. Κατάφεραν να την πείσουν να αφήσει την πόρτα του διαμερίσματός της ανοιχτή, με αποτέλεσμα να εισέλθουν στο σπίτι της και να της αρπάξουν τον χρυσό. Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα παρόμοιων κρουσμάτων, προκαλώντας συναγερμό στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η μέθοδος της απάτης και η τετράωρη «ομηρία»

Οι δράστες κράτησαν την ηλικιωμένη στο τηλέφωνο για τέσσερις ολόκληρες ώρες, εφαρμόζοντας μια καλά οργανωμένη μέθοδο εξαπάτησης. Την «βομβάρδισαν» με πληροφορίες, σπέρνοντας τον τρόμο, και την έπεισαν ότι υπήρχε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας στο σπίτι της, λόγω υποτιθέμενων εργασιών της ΔΕΗ.

Με αυτό τον τρόπο, την ανάγκασαν να ακολουθήσει τις οδηγίες τους, υποτίθεται για να αλλάξει την τοποθεσία των «θησαυρών» της και να τους σώσει. Της ζήτησαν να συγκεντρώσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και να αφήσει την πόρτα του διαμερίσματός της ανοιχτή.

Η αξία και το βάρος του κλοπιμαίου

Η ποσότητα των κλοπιμαίων είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθιστώντας το περιστατικό ένα από τα μεγαλύτερα σε αξία που έχουν κλαπεί με τη μέθοδο της απάτης στην Ελλάδα. Οι δράστες άρπαξαν 4.766 χρυσές λίρες, καθώς και κοσμήματα, των οποίων η συνολική αξία ανέρχεται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ.

Το βάρος του χρυσού που εκλάπη ξεπερνά τα 38 κιλά. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σχολίασε το αδιανόητο περιστατικό, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που οι δράστες έπεισαν την ηλικιωμένη.

Η δράση των επιτήδειων και η καθυστερημένη καταγγελία

Ενώ η 88χρονη βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρά της με κλειστή την πόρτα, ακολουθώντας τις οδηγίες των απατεώνων, οι δράστες μπήκαν ανενόχλητοι στο σπίτι της. Στη συνέχεια, σήκωσαν τη σακούλα που περιείχε τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα και εξαφανίστηκαν.

Η ηλικιωμένη κατήγγειλε το περιστατικό την επόμενη ημέρα, γεγονός που δυστυχώς έδωσε τον απαραίτητο χρόνο στους δράστες να εξαφανιστούν και να δυσκολέψουν τις έρευνες των αρχών.

Οι έρευνες των αρχών και οι εκτιμήσεις

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει την υπόθεση και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Αναζητούν τις κινήσεις τους από κάμερες ασφαλείας, ενώ υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως οι δράστες φαίνονται σε βίντεο να περπατούν για λίγα μέτρα έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης και στη συνέχεια να εξαφανίζονται.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το τηλεφωνικό κέντρο της σπείρας δεν βρισκόταν κοντά στο σπίτι του θύματος. Αυτός ο παράγοντας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οδήγησε τους δράστες να κρατήσουν την 88χρονη για ώρες στο τηλέφωνο, μέχρι να ολοκληρώσουν την κλοπή. Τα παιδιά της ηλικιωμένης έχουν ήδη δώσει κατάθεση για το περιστατικό.

Στο σπίτι της 88χρονης βρέθηκε επίσης ένα σημειωματάριο, στο οποίο αναγραφόταν ο ακριβής αριθμός των χρυσών λιρών που είχε κρύψει. Το εύρημα αυτό ενισχύει τις πληροφορίες για την ακριβή ποσότητα των κλοπιμαίων.

Συναγερμός στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Η νέα αυτή απάτη έρχεται να προστεθεί στην μακρά λίστα παρόμοιων περιστατικών που έχουν σημάνει συναγερμό στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο υπουργός, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε σχέδιο για την αυστηροποίηση των ποινών κατά των ατόμων που εξαπατούν ηλικιωμένους.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς οι δράστες κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη να βάλει τις 4.766 χρυσές λίρες σε σακούλα και να αφήσει την πόρτα του διαμερίσματός της ανοιχτή, διευκολύνοντας έτσι την κλοπή.

Με πληροφορίες από: Newsit