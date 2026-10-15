Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με «μαϊμού» επαγγελματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς το φαινόμενο των απατών σε βάρος ηλικιωμένων έχει λάβει σαρωτικές διαστάσεις σε όλη τη χώρα. Καθημερινά, συμμορίες εισβάλλουν σε σπίτια, κυρίως ηλικιωμένων, προσποιούμενες διάφορους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα να χάνονται περιουσίες. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, οι αστυνομικές υπηρεσίες διαχειρίστηκαν σειρά περιστατικών που καταδεικνύουν την έκταση του προβλήματος.

Αυστηροποίηση ποινών για τους απατεώνες

Η ανησυχία και ο προβληματισμός είναι έντονοι στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λόγω της δράσης συμμοριών που έχουν αναγάγει σε «επάγγελμα» τις απάτες. Αρμόδια στελέχη υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για άμεση αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να μην κυκλοφορούν ελεύθερα άτομα που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους εγκλήματα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, κατατέθηκε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που στοχεύει στην αυστηροποίηση των ποινών. Το νομοσχέδιο προβλέπει κάθειρξη έως οκτώ έτη και χρηματική ποινή για όσους «ενεργώντας από κοινού και κατ’ επάγγελμα, εκμεταλλεύονται την ευαλωτότητα λόγω ηλικίας ή διανοητικής κατάστασης ή προκαλούν φόβο, ταραχή ή ανασφάλεια».

Περιστατικά σε Θεσσαλονίκη και Λαμία

Οι διαστάσεις που έχουν πάρει οι απάτες περιγράφονται από αστυνομικές πηγές, οι οποίες αναφέρουν συγκεκριμένα περιστατικά που διαχειρίστηκαν οι υπηρεσίες το τελευταίο 24ωρο. Στη Θεσσαλονίκη, μια σπείρα επικοινώνησε τηλεφωνικά με μια 90χρονη γυναίκα, προσποιούμενη ότι καλεί από τον Δήμο. Με το πρόσχημα κινδύνου λόγω εργασιών της ΔΕΗ, έπεισαν την ηλικιωμένη να παραδώσει 4.766 χρυσές λίρες, συνολικού βάρους 38 κιλών, καθώς και 10.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι δράστες κατάφεραν να πείσουν το θύμα να αφήσει ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού και να παραμείνει στην κρεβατοκάμαρα με την πόρτα κλειστή. Έτσι, εισήλθαν ανενόχλητοι, πήραν τη σακούλα με τον χρυσό και τα μετρητά, αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ, και εξαφανίστηκαν. Ένα άλλο περιστατικό καταγράφηκε στη Λαμία, όπου άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με μια 83χρονη, προσποιούμενος τον υπεύθυνο κατασκευαστικής εταιρίας που προωθούσε ένα δήθεν επιδοτούμενο πρόγραμμα αντικατάστασης παραθύρων. Την έπεισε να συγκεντρώσει 13.000 ευρώ και να τα τοποθετήσει στη σκάλα της κεντρικής εισόδου του σπιτιού. Στη συνέχεια, συνεργός του πέρασε από το σημείο και παρέλαβε τα μετρητά.

Απάτες σε Αμαλιάδα και Καρδίτσα

Στην Αμαλιάδα, μέλος σπείρας επικοινώνησε με μια 77χρονη γυναίκα, δηλώνοντας λογιστής. Κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει και να παραδώσει 3.000 ευρώ, κοσμήματα και μία λίρα, συνολικής αξίας 10.000 ευρώ. Ο «εισπράκτορας» του κυκλώματος πέρασε έξω από το σπίτι και παρέλαβε τη λεία από την 77χρονη. Η ηλικιωμένη, όταν αντιλήφθηκε τι είχε πραγματικά συμβεί, απευθύνθηκε άμεσα στην ΕΛ.ΑΣ. για βοήθεια.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στην Καρδίτσα, όπου ένας απατεώνας προσποιήθηκε τον εφοριακό και επικοινώνησε τηλεφωνικά με μια 92χρονη. Την έπεισε να του υποδείξει τα σημεία όπου έκρυβε τα μετρητά της. Στη συνέχεια, αφαίρεσε 16.000 ευρώ σε μετρητά και εξαφανίστηκε. Τα χρήματα που κλάπηκαν αποτελούσαν όλες τις αποταμιεύσεις της άτυχης ηλικιωμένης, αφήνοντάς την σε δυσχερή θέση.

Η δράση συμμορίας στη Λυκόβρυση

Στα βόρεια προάστια της Αθήνας, και συγκεκριμένα στη Λυκόβρυση, μια συμμορία αποτελούμενη από τέσσερις Ρομά, η οποία εμπλέκεται σε απάτες στην περιοχή, εισήλθε σε σπίτι μιας 90χρονης γυναίκας. Οι δράστες προσποιήθηκαν ότι ήταν κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλέστηκαν διαρροή ρεύματος ως πρόσχημα για την είσοδό τους.

Αφού μπήκαν στο σπίτι, άρχισαν να ψάχνουν τους χώρους, αφαιρώντας 750 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Οι αστυνομικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες για το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν οι δράστες, συνεχίζοντας τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis