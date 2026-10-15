Νέα προωθητική ενέργεια για τη γκάμα Piaggio Beverly με όφελος 300 ευρώ

Η Piaggio Hellas προχώρησε στην ανακοίνωση μιας νέας προωθητικής ενέργειας που αφορά τη γκάμα των μοντέλων Piaggio Beverly. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, παρέχεται όφελος 300 ευρώ σε όλες τις εκδόσεις του δημοφιλούς urban crossover σκούτερ. Η προσφορά αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την απόκτηση του Beverly από ακόμη περισσότερους αναβάτες, με το μοντέλο να είναι πλέον διαθέσιμο από 4.900 ευρώ ή με μηνιαία δόση που ξεκινά από 87 ευρώ.

Το Piaggio Beverly: Ένα urban crossover για κάθε διαδρομή

Το Piaggio Beverly έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία των σκούτερ με μεγάλους τροχούς, προσφέροντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις στην αγορά. Ο σχεδιασμός του μοντέλου αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης αστικής ζωής, προσφέροντας μια άνετη και τεχνολογικά προηγμένη εμπειρία οδήγησης.

Το Beverly συνδυάζει με επιτυχία την ευελιξία και την πρακτικότητα που απαιτούν οι καθημερινές μετακινήσεις εντός της πόλης, με την άνεση, την ασφάλεια και τις επιδόσεις που είναι απαραίτητες για μεγαλύτερες διαδρομές. Χάρη στους μεγάλους τροχούς του, το στιβαρό πλαίσιο, την ποιοτική κύλιση και τον σύγχρονο εξοπλισμό, το σκούτερ αυτό ενσωματώνει χαρακτηριστικά που συνήθως συναντώνται σε μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα άνεσης, ελέγχου και ασφάλειας σε κάθε διαδρομή, τόσο για τον αναβάτη όσο και για τον συνεπιβάτη.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις της οικογένειας Beverly

Η οικογένεια των μοντέλων Beverly διατίθεται σε δύο βασικές εκδόσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών μετακίνησης. Οι εκδόσεις αυτές είναι οι 310 κ.εκ. και 400 κ.εκ., οι οποίες προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων και χαρακτηριστικών, χωρίς ωστόσο να συμβιβάζονται στην άνεση, το στυλ και την οδηγική απόλαυση που χαρακτηρίζουν το μοντέλο.

Ειδικότερα, το Beverly 310 αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ευελιξία και πρακτικότητα στις καθημερινές τους μετακινήσεις στην πόλη. Από την άλλη πλευρά, το Beverly 400 απευθύνεται σε αναβάτες που επιθυμούν ακόμη υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη άνεση, ιδιαίτερα για τις πιο μακρινές διαδρομές. Και οι δύο εκδόσεις διατηρούν τον ξεχωριστό χαρακτήρα που έχει αναδείξει το Beverly ως το κορυφαίο urban crossover της Piaggio.

Λεπτομέρειες της προωθητικής ενέργειας

Η νέα προωθητική ενέργεια της Piaggio Hellas αφορά το σύνολο της γκάμας του Beverly, προσφέροντας ένα σταθερό όφελος 300 ευρώ σε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν την έκδοση του σκούτερ που ταιριάζει καλύτερα στις προσωπικές τους ανάγκες και προτιμήσεις, απολαμβάνοντας παράλληλα την οικονομική διευκόλυνση.

Η προσφορά αυτή καθιστά την απόκτηση ενός Piaggio Beverly πιο προσιτή, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του μοντέλου στην αγορά. Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των εκδόσεων 310 κ.εκ. και 400 κ.εκ., σε συνδυασμό με το όφελος, προσφέρει ευελιξία στους υποψήφιους αγοραστές.

Ευέλικτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα DreamRide Now

Παράλληλα με την προωθητική ενέργεια, η απόκτηση ενός Piaggio Beverly μπορεί να συνδυαστεί με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα DreamRide Now. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει πρόσθετη ευελιξία στους πελάτες, καθώς τους επιτρέπει να γνωρίζουν από την αρχή την εγγυημένη μελλοντική αξία του οχήματός τους στο τέλος της περιόδου χρηματοδότησης.

Το DreamRide Now* αποτελεί μια επιπλέον διευκόλυνση για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το Beverly, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει την αρχική προσφορά με ευέλικτους όρους πληρωμής και ασφάλεια ως προς την αξία του οχήματος στο μέλλον.

Πληροφορίες και δίκτυο συνεργατών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα προωθητική ενέργεια, τις διαθέσιμες εκδόσεις του Piaggio Beverly και τους όρους του χρηματοδοτικού προγράμματος DreamRide Now, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της Piaggio. Το δίκτυο αυτό είναι διαθέσιμο σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας πλήρη ενημέρωση και εξυπηρέτηση στους υποψήφιους αγοραστές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta