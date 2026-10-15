«The Future» (Το Μέλλον): Ένα MusiCoMedia show του Γιώργου Πατεράκη και της χορωδίας String Theory στον πολυχώρο τέχνης Baumstrasse

Μία ξεχωριστή MusiCoMedia παράσταση, με τίτλο «The Future» (Το Μέλλον), παρουσιάζει ο Γιώργος Πατεράκης μαζί με τη χορωδία String Theory στον πολυχώρο τέχνης Baumstrasse. Το show, που συνδυάζει μουσική και οπτικοακουστικά μέσα, επιχειρεί να εξερευνήσει τις διάφορες οπτικές για το μέλλον, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε ιστορικές τηλεοπτικές εκπομπές του BBC, και να τις αντιπαραβάλει με τον σημερινό κόσμο.

Η παράσταση θα φιλοξενηθεί στον Βοτανικό για τέσσερις βραδιές τον Νοέμβριο του 2026, προσφέροντας στο κοινό μια εβδομήνταλεπτη εμπειρία προβληματισμού και ψυχαγωγίας. Μέσα από τη σύλληψη και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιώργου Πατεράκη, το «The Future» αναδεικνύει τις προσδοκίες και τους φόβους που συνοδεύουν πάντα την ανθρώπινη σκέψη για το τι έρχεται.

Οι προβλέψεις για το μέλλον από το παρελθόν

Η παράσταση αντλεί έμπνευση από δύο εμβληματικές εκπομπές του BBC. Το 1964, στην εκπομπή Horizon, ο Άρθουρ Κλαρκ είχε σκιαγραφήσει ένα μέλλον γεμάτο τεχνολογικές καινοτομίες και κοινωνικές αλλαγές. Οι προβλέψεις του περιλάμβαναν την τηλεργασία, την εμφάνιση των ψηφιακών νομάδων και την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής.

Ο Κλαρκ είχε επίσης αναφερθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή επικοινωνία, τα smartphones και τους 3D printers, περιγράφοντας ένα καταπληκτικό μέλλον πέρα από κάθε φαντασία. Η οραματική του προσέγγιση έθετε τις βάσεις για έναν κόσμο που σήμερα μοιάζει σε πολλά σημεία πραγματικότητα.

Οι ανησυχίες των παιδιών του 1966

Δύο χρόνια αργότερα, το 1966, στην εκπομπή Tomorrow’s World του BBC, παιδιά σχολικής ηλικίας κλήθηκαν να περιγράψουν τον κόσμο του 2000. Οι δικές τους προβλέψεις έφεραν μια πιο απαισιόδοξη χροιά, κάνοντας λόγο για μαζική ανεργία και απώλεια της ανθρώπινης ταυτότητας. Επίσης, αναφέρθηκαν στην ψηφιακή απομόνωση και την υπερεξειδίκευση ως χαρακτηριστικά της μελλοντικής κοινωνίας.

Σε συνέχεια των προβληματισμών τους, τα παιδιά μίλησαν και για την παγκόσμια ασφάλεια, εκφράζοντας την άποψη ότι «Η ζωή θα είναι τόσο οργανωμένη και ομοιόμορφη. Δεν θα υπάρχει καθόλου χώρος για περιπέτεια». Παράλληλα, αναφέρθηκαν στην παγκόσμια πλήξη, σκιαγραφώντας ένα μέλλον όπου η ομοιομορφία θα κυριαρχούσε έναντι της περιπέτειας και της ατομικότητας.

Η σύλληψη του MusiCoMedia show

Το MCM Show «The Future» του Γιώργου Πατεράκη εστιάζει στον σημερινό κόσμο, τον οποίο χαρακτηρίζει ως κόσμο ανάπτυξης, δικαιοσύνης, ισονομίας, ανεκτικότητας και ασφάλειας. Ο ίδιος ο Γιώργος Πατεράκης, υπεύθυνος για τη σύλληψη, την καλλιτεχνική επιμέλεια, τη δημιουργία βίντεο και το πιάνο, σχολιάζει την ανθρώπινη στάση απέναντι στον χρόνο.

Σύμφωνα με τον Πατεράκη, «Επειδή το μέλλον δεν λέει να έρθει και το παρόν δεν λέει να φύγει, άλλοι σκέφτονται να αλλάξουν πλανήτη, άλλοι σύμπαν, άλλοι κινητό και άλλοι γιόγκα ινστράκτορ. Ελάχιστοι μόνο σκέφτονται να αλλάξουν το παρελθόν, που είναι και το πιο σωστό, αλλά κανείς δεν τους παίρνει στα σοβαρά».

Ο ρόλος της μουσικής στην παράσταση

Ο Γιώργος Πατεράκης περιγράφει τη musicomedia παράσταση «The Future» ως ένα έργο που παρουσιάζει «τη μουσική που θα άλλαζε καθοριστικά το χτες, αν αυτό δεν ήταν ήδη παρελθόν». Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει τη δύναμη της τέχνης να αναδιαμορφώνει την αντίληψη του χρόνου και της ιστορίας.

Ο καλλιτέχνης συμπληρώνει πως «τίποτα δε χάθηκε, αφού είναι σχεδόν βέβαιο πως στο μέλλον το παρελθόν θα επιστρέψει, και θα γίνει για πάντα παρόν μέχρι το τέλος του κόσμου». Με αυτόν τον τρόπο, η παράσταση προτείνει μια цикλική θεώρηση του χρόνου, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αλληλοσυνδέονται διαρκώς.

Πληροφορίες για το κοινό

Το MusiCoMedia show «The Future» θα παρουσιαστεί στον πολυχώρο τέχνης Baumstrasse, που βρίσκεται στην οδό Σερβίων 8, στον Βοτανικό. Οι παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 6, 7, 13 και 14 Νοεμβρίου του 2026, με ώρα έναρξης στις 21:00.

Η διάρκεια της παράστασης είναι 80 λεπτά. Τα εισιτήρια κοστίζουν 15€ για το κανονικό και 12€ για το μειωμένο, το οποίο αφορά ανέργους, φοιτητές και άτομα άνω των 65 ετών. Οι κρατήσεις εισιτηρίων μπορούν να γίνουν μέσω της πλατφόρμας more.com.

Με πληροφορίες από: Topontiki