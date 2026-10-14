Αισιοδοξία για συμφωνία στα γλυπτά του Παρθενώνα με «συνεπιμέλεια» σε Αθήνα και Λονδίνο

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, δήλωσε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Ελλάδα αναφορικά με τα αμφισβητούμενα γλυπτά του Παρθενώνα. Η προοπτική αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, εξαρτάται από την προθυμία και των δύο πλευρών να προβούν σε συμβιβασμούς. Η θέση του Όσμπορν είναι ότι τα γλυπτά θα πρέπει να εκτίθενται τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο.

Οι δηλώσεις του Τζορτζ Όσμπορν

Σε συνέντευξή του στην Αθήνα, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου επανέλαβε την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας. Τόνισε ότι, όπως συμβαίνει σε κάθε επιτυχημένη συμφωνία, κανείς δεν θα λάβει όλα όσα επιθυμεί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συμβιβασμό από όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο Όσμπορν περιέγραψε το όραμά του για την έκθεση των γλυπτών σε δύο διαφορετικά πλαίσια. Το ένα πλαίσιο αφορά την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Αθήνας, ενώ στο Βρετανικό Μουσείο τα γλυπτά θα εντάσσονται στην ιστορία όλων των πολιτισμών που εκτίθενται το ένα δίπλα στο άλλο.

Η μακρά διαμάχη για τα γλυπτά

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Bloomberg, ο Τζορτζ Όσμπορν προσπαθεί να συμβάλει στην επίλυση ενός ζητήματος που αποτελεί πηγή τριβών μεταξύ της ελληνικής και της βρετανικής κυβέρνησης για σχεδόν δύο αιώνες. Η Ελλάδα, από την ανεξαρτησία της από τους Οθωμανούς το 1832, έχει ζητήσει επανειλημμένα την επιστροφή της συλλογής γλυπτών και ζωφόρων που δημιούργησε ο αρχαίος Έλληνας γλύπτης Φειδίας.

Η διαμάχη έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, εν μέρει λόγω της κατασκευής ενός ειδικού μουσείου στην Ελλάδα, το οποίο αναμένει την επιστροφή των γλυπτών. Το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης υπογραμμίζει την ιστορική διάσταση του ζητήματος και τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την επίλυσή του.

Προσπάθειες για συμφωνία και σημεία τριβής

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Τζορτζ Όσμπορν, έχει αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή για την επίτευξη συμφωνίας από τότε που ανέλαβε τη θέση του στο Βρετανικό Μουσείο το 2021. Στις αρχές του 2023, φαινόταν να πλησιάζει σε μια συμφωνία, η οποία θα προέβλεπε τη σταδιακή επιστροφή των μαρμάρων στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής. Ωστόσο, όπως τονίζεται στο σχετικό άρθρο του Bloomberg, περισσότερα από τρία χρόνια αργότερα, η συμφωνία δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Ο Όσμπορν δήλωσε την Τρίτη (13/10/26) την ελπίδα του να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, ώστε τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να μπορούν να εκτίθενται στην Αθήνα, αλλά τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει εναλλαγή. Αναγνώρισε ότι αυτή δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα, δηλώνοντας ότι το κατανοεί και το σέβεται, αλλά επεσήμανε ότι αυτή είναι η θέση του Βρετανικού Μουσείου και πως η πρόοδος πρέπει να γίνει με αυτό το πνεύμα.

Η ελληνική θέση και οι προηγούμενες δηλώσεις

Η πρόταση του Τζορτζ Όσμπορν έρχεται σε αντίθεση με τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στον «Guardian» τον Σεπτέμβριο, είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία συμφωνία που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Επίσης, απέρριψε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι η χώρα θα «δανειζόταν» τμήματα του δικού της μνημείου.

Στο παρελθόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει το 2023 ότι τα γλυπτά θα έπρεπε να επιστραφούν στην Ελλάδα. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν γύρω από το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Με πληροφορίες από: Newsit