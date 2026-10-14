«Τέμπη: Κατηγορώ – Από την τραγωδία στη λύτρωση»: Παρουσίαση βιβλίου στη Λάρισα

Ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Τέμπη: Κατηγορώ – Από την τραγωδία στη λύτρωση», των Λουκά Θ. Αποστολίδη και Ελισάβετ Μπαρμπαλιού, πρόκειται να παρουσιαστεί στη Λάρισα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. Το βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ιωλκός, θέτει στο επίκεντρο την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, τη λογοδοσία και το συλλογικό τραύμα που συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών.

Η παρουσίαση του βιβλίου στη Λάρισα

Η πόλη της Λάρισας επιλέχθηκε ως αφετηρία για το «Ταξίδι της Μνήμης», καθώς συνδέεται άμεσα με το αίτημα της δικαιοσύνης για την τραγωδία. Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, που βρίσκεται στην Ολύμπου 1, στην Πλατεία Λαού. Η εκδήλωση αναμένεται να ανοίξει έναν δημόσιο διάλογο σχετικά με όσα χάθηκαν, τις ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν και τις αναγκαίες αλλαγές.

Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν πολλοί ομιλητές και εκπρόσωποι φορέων. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο δήμαρχος Λαρισαίων, Α. Μαμάκος, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δ. Κουρέτας, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, Τ. Τσάτσαρος, καθώς και ο εκδότης των Εκδόσεων «Ιωλκός» και ποιητής, Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης.

Το «ταξίδι της μνήμης» και οι στόχοι του

Το βιβλίο «Τέμπη: Κατηγορώ – Από την Τραγωδία στη Λύτρωση» αποτελεί ένα «Ταξίδι της Μνήμης» που ξεκινά από τη Λάρισα, με βασικούς άξονες την αναζήτηση της αλήθειας, την απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη για λογοδοσία. Στις σελίδες του, η νομική και θεσμική διερεύνηση της τραγωδίας συναντά την ψυχοκοινωνική προσέγγιση της απώλειας.

Οι συγγραφείς επιχειρούν να αναδείξουν την ανάγκη να αναγνωριστεί η οδύνη των ανθρώπων που βίωσαν την τραγωδία και να ακουστούν οι φωνές τους. Παράλληλα, το έργο στοχεύει στο να αποκτήσει το σύνθημα «Ποτέ ξανά» ουσιαστικό αντίκρισμα στην προστασία της ζωής, θέτοντας στο επίκεντρο την ευθύνη και το περιεχόμενό της.

Η διπλή προσέγγιση των συγγραφέων

Ο Λουκάς Θ. Αποστολίδης, συνήγορος οικογενειών στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, αναλαμβάνει τη νομική και θεσμική διερεύνηση. Μέσα από νομικά κείμενα, πρωτογενή τεκμήρια και εμπεριστατωμένη ανάλυση, αναζητεί τη διαδρομή των ευθυνών και αναδεικνύει το αίτημα για λογοδοσία. Επιπλέον, εστιάζει στην αναγκαιότητα του θεσμικού μετασχηματισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να αποτραπούν παρόμοια γεγονότα στο μέλλον.

Από την πλευρά της, η Ελισάβετ Μπαρμπαλιού, ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, προσεγγίζει την τραγωδία από ψυχοκοινωνική σκοπιά. Ερευνά το πένθος και το συλλογικό τραύμα που προκλήθηκε, καθώς και το βαθύ ρήγμα στην εμπιστοσύνη των ανθρώπων προς τους θεσμούς και την ασφάλεια της καθημερινής ζωής. Η συμβολή της φωτίζει την ανθρώπινη διάσταση της απώλειας, προσδίδοντας στη μνήμη πρόσωπο και στην ευθύνη περιεχόμενο.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση

Στην παρουσίαση του βιβλίου θα συμμετάσχουν σημαντικά πρόσωπα από τον χώρο της δημοσιογραφίας και συγγενείς των θυμάτων. Η δημοσιογράφος Ι. Μάνδρου θα είναι παρούσα, ενώ λόγο θα λάβουν οι συγγενείς των θυμάτων Π. Ασλανίδης, Δ. Γεωργιάδης, Ν. Πλακιάς, Α. Λάτα, Μ. Θεοδωρή, Χ. Χλωρού και Γ. Κουτσόπουλος. Η παρουσία τους αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερο βάρος και συγκίνηση στην εκδήλωση.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Γιαννακόπουλος, διασφαλίζοντας τη φυσική ροή του διαλόγου. Οι ίδιοι οι συγγραφείς, Ελισάβετ Μπαρμπαλιού και Λουκάς Θ. Αποστολίδης, θα μιλήσουν για το έργο τους, αναλύοντας τις πτυχές της έρευνας και της προσέγγισής τους, τόσο από νομικής όσο και από ψυχολογικής πλευράς.

Με πληροφορίες από: Topontiki