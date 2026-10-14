Ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Παπαγεωργίου μοιράστηκε πρόσφατα στην εκπομπή «Στούντιο 4» συγκλονιστικές προσωπικές του αναμνήσεις από τα χρόνια της Κατοχής. Περιέγραψε με λεπτομέρειες την έντονη πείνα που βίωσε ως παιδί, μια κατάσταση που σημάδεψε ανεξίτηλα την παιδική του ηλικία. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές και οδυνηρές αναμνήσεις του είναι η στιγμή που η μητέρα του τον βρήκε να ζητιανεύει έξω από το σπίτι τους, προσπαθώντας να επιβιώσει.

Οι μνήμες από την Κατοχή

Ο Θανάσης Παπαγεωργίου, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», αναφέρθηκε στις βαθιές μνήμες που διατηρεί από την περίοδο της Κατοχής. Όπως τόνισε, η ζωή εκείνη την εποχή ήταν εξαιρετικά έντονη και δύσκολη, με κάθε γεγονός να καταγράφεται με μεγάλη σαφήνεια στη μνήμη των ανθρώπων που το βίωσαν.

Ανάμεσα στις αναμνήσεις αυτές, ξεχωρίζει η εικόνα της μητέρας του να τον μαλώνει. Αυτό συνέβη όταν τον βρήκε να ζητιανεύει έξω από το σπίτι τους, μια πράξη που οφειλόταν στην απελπιστική πείνα που επικρατούσε. Ο ηθοποιός περιέγραψε την πείνα ως «πολύ μεγάλη», υπογραμμίζοντας το μέγεθος της δυσκολίας.

Η παιδική ηλικία και η πείνα

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι η πρώτη του μνήμη χρονολογείται από την ηλικία των δύο ετών, μια περίοδο κατά την οποία η πείνα ήταν ήδη ένα κυρίαρχο στοιχείο της καθημερινότητας. Η ένταση της ζωής τότε ήταν τόσο μεγάλη που ακόμα και σε αυτή την τρυφερή ηλικία, οι εμπειρίες χαράχτηκαν ανεξίτηλα.

Θυμάται χαρακτηριστικά τον εαυτό του να ζητιανεύει έξω από την πόρτα του σπιτιού τους, με το χέρι απλωμένο, αναζητώντας τροφή. Αυτή η πράξη ήταν μια άμεση συνέπεια της έλλειψης τροφής και της ανάγκης για επιβίωση, όπως ο ίδιος περιέγραψε.

Η μητέρα του, επιστρέφοντας στο σπίτι, τον αντίκρισε σε αυτή την κατάσταση. Η αντίδρασή της ήταν να τον μαλώσει, μια στιγμή που παραμένει ζωντανή στη μνήμη του Θανάση Παπαγεωργίου και αναδεικνύει το δράμα της εποχής.

Ο καθημερινός αγώνας της μητέρας

Για να αντιμετωπίσει την πείνα και να εξασφαλίσει την επιβίωση της οικογένειας, η μητέρα του Θανάση Παπαγεωργίου ακολουθούσε μια εξαιρετικά επίπονη καθημερινή ρουτίνα. Κάθε πρωί έφευγε από το σπίτι τους για να αναζητήσει τροφή.

Ο προορισμός της ήταν το βουνό στην περιοχή της Καισαριανής, όπου μάζευε λαχανίδες. Αυτή η διαδικασία ήταν απαραίτητη για να βρεθεί κάτι φαγώσιμο, σε μια εποχή που οι πόροι ήταν εξαιρετικά περιορισμένοι και η εύρεση τροφής αποτελούσε καθημερινό αγώνα.

Αφού ολοκλήρωνε τη συλλογή των λαχανίδων, η μητέρα του κατευθυνόταν στην οδό Αθηνάς. Εκεί, προσπαθούσε να πουλήσει όσα είχε μαζέψει, προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την οικογένεια, πριν επιστρέψει ξανά στο σπίτι.

Οι πρώτες σχολικές εμπειρίες και οι μετακομίσεις

Όσον αφορά τις πρώτες του σχολικές εμπειρίες, ο Θανάσης Παπαγεωργίου ξεκίνησε το σχολείο στην οδό Κωλέττη. Αυτό συνέβη κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, προσθέτοντας ένα ακόμα κομμάτι στο μωσαϊκό των αναμνήσεων από την παιδική του ηλικία.

Σε κάποιο σημείο, η οικογένειά του πραγματοποίησε μια μετακόμιση. Μετά την περίοδο στην Κωλέττη, ο Θανάσης Παπαγεωργίου και η οικογένειά του εγκαταστάθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου συνέχισαν τη ζωή τους υπό τις δύσκολες συνθήκες της εποχής.

Με πληροφορίες από: Reader