Ο Νότης Σφακιανάκης πρώτος σε δημοσκόπηση για τα πρότυπα των Ελλήνων

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Leo Burnett και δημοσιεύτηκε αρχικά στο περιοδικό AdBusiness, αναδεικνύοντας τα πρότυπα των Ελλήνων, έφερε τον Νότη Σφακιανάκη στην πρώτη θέση. Η εν λόγω δημοσκόπηση, η οποία αναδημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα «Αδέσμευτος Τύπος», παρουσίασε ενδιαφέροντα ευρήματα σχετικά με τις προσωπικότητες που επηρέαζαν την ελληνική κοινωνία εκείνη την εποχή.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός τραγουδιστής συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε μια σημαντική απόρριψη των πολιτικών προσώπων από μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων. Τα αποτελέσματα της έρευνας προσφέρουν μια εικόνα των προτιμήσεων και των αντιλήψεων των Ελλήνων πολιτών στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η έρευνα και τα ευρήματα

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία Leo Burnett, είχε ως κύριο θέμα τα πρότυπα των Ελλήνων εκείνης της εποχής. Τα ευρήματά της δημοσιεύτηκαν αρχικά στο περιοδικό AdBusiness, ενώ στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκαν από την εφημερίδα «Αδέσμευτος Τύπος», καθιστώντας τα ευρέως γνωστά στο κοινό.

Ένα από τα πρώτα και πιο εντυπωσιακά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα ήταν η εκτεταμένη απόρριψη των πολιτικών προσώπων από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων. Αυτό το εύρημα υπογράμμισε μια τάση αποστασιοποίησης ή δυσαρέσκειας του κοινού προς την πολιτική σκηνή της εποχής.

Τα πρόσωπα στην κορυφή

Στην κορυφή της λίστας με τα πρότυπα των Ελλήνων του 2000 βρέθηκε ο Νότης Σφακιανάκης, συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό 27%. Η συγκεκριμένη πρωτιά τον χαρακτήρισε ως «πρότυπο για την πλειοψηφία των Ελλήνων», ακόμα και όταν τραγουδούσε στίχους όπως «Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα’χω χαμένα;».

Τον Νότη Σφακιανάκη ακολούθησε ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος συγκέντρωσε ποσοστό 26% στην ίδια έρευνα. Λίγο πιο πίσω, με 23%, βρέθηκε ο Νίκος Χατζηνικολάου, συμπληρώνοντας την πρώτη τριάδα των προσωπικοτήτων που ξεχώρισαν ως πρότυπα για τους Έλληνες πολίτες.

Πολιτικοί και άλλες προσωπικότητες

Όσον αφορά τους πολιτικούς, ο τότε πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, συγκέντρωσε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό αποδοχής, μόλις 7%, γεγονός που επιβεβαίωνε την ευρεία απόρριψη των πολιτικών προσώπων. Ο τότε δήμαρχος Αθηνών, Δημήτρης Αβραμόπουλος, είχε το καλύτερο ποσοστό αποδοχής μεταξύ των πολιτικών, φτάνοντας το 21%.

Στην ίδια έρευνα, σε ισοβαθμία με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, με ποσοστό 21%, βρέθηκαν ο Αντώνης Καφετζόπουλος και ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Η πρώτη γυναίκα που συναντάμε στη λίστα των προτύπων ήταν η Μαλβίνα Κάραλη, η οποία συγκέντρωσε ποσοστό 16%.

Η εποχή της επιτυχίας για τον Νότη Σφακιανάκη

Η πρωτιά του Νότη Σφακιανάκη στην έρευνα συνέπεσε με μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για την καριέρα του. Εκείνη την εποχή, ο τραγουδιστής είχε στο ενεργητικό του διπλά και τριπλά πλατινιένιους δίσκους, όπως το «Οι Νότες Είναι Εφτάψυχες» και το «Ενθύμιον Live Album».

Επιπλέον, το άλμπουμ του «Πολύχρωμα και Έντονα» επρόκειτο να κυκλοφορήσει τις ίδιες μέρες που διαβαζόταν για πρώτη φορά το άρθρο του Αλέξη Διακόπουλου, το οποίο έφερε τον υπότιτλο "And The Winner Is Notis Sfakianakis", αναδεικνύοντας την κυριαρχία του στην προτίμηση του κοινού.

Με πληροφορίες από: Reader