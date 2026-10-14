«Σεξουαλικό αρπακτικό» ο Ράσελ Μπραντ, σύμφωνα με την εισαγγελέα στη δίκη του

Η δίκη του Ράσελ Μπραντ για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις ξεκίνησε στο Λονδίνο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Η εισαγγελέας στην αγόρευσή της χαρακτήρισε τον Βρετανό πρώην κωμικό ως «σεξουαλικό αρπακτικό», «εκμεταλλευτή» και «αδίστακτο άνθρωπο». Ο 51χρονος άνδρας, ο οποίος έχει εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρνείται όλες τις κατηγορίες που του προσάπτονται.

Οι βαριές κατηγορίες της εισαγγελέως

Η εισαγγελέας Ράιελ Κάρμι Τζόουνς, η οποία άνοιξε τη δίκη στο Λονδίνο, χρησιμοποίησε σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον Ράσελ Μπραντ. Στην αγόρευσή της, τόνισε ότι ο Μπραντ ήταν ένα «σεξουαλικό αρπακτικό», ένας «εκμεταλλευτής» και ένας «αδίστακτος άνθρωπος».

Περιγράφοντας τη συμπεριφορά του, η εισαγγελέας υπογράμμισε πως ο κατηγορούμενος ήταν «αδίστακτος, υπολογιστικός και χειριστικός». Σύμφωνα με την ίδια, ο Ράσελ Μπραντ χρησιμοποιούσε γυναίκες για να ικανοποιήσει την «τεράστια σεξουαλική του όρεξη», παρουσιάζοντάς τον ως ένα άτομο που εκμεταλλευόταν τις καταστάσεις.

Το πλαίσιο των γεγονότων και η δημόσια εικόνα του Μπραντ

Τα γεγονότα για τα οποία κατηγορείται ο Ράσελ Μπραντ εκτυλίχθηκαν σε μια δεκαετία, συγκεκριμένα μεταξύ του 1999 και του 2009. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Μπραντ ήταν ένας ιδιαίτερα διάσημος τηλεοπτικός παρουσιαστής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ήταν ευρέως γνωστός για το προκλητικό και συχνά άσεμνο χιούμορ του, το οποίο τον είχε καθιερώσει στην τηλεοπτική σκηνή. Σήμερα, ο Ράιελ Μπραντ έχει αναδειχθεί σε ινφλουένσερ, προωθώντας μια εικόνα κατά του κατεστημένου και δηλώνοντας ένθερμος προασπιστής της χριστιανικής πίστης.

Η στάση του κατηγορουμένου

Ο 51χρονος Ράσελ Μπραντ, ο οποίος διαθέτει εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του προσάπτονται. Κατά την άφιξή του στο δικαστήριο του Λονδίνου, ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους πως «νιώθει ευλογημένος».

Ο πρώην κωμικός εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την εξέλιξη της δίκης. Συμπλήρωσε πως «εξακολουθώ να ελπίζω πως αυτή η δίκη θα καταλήξει σε μια θετική έκβαση για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Για αυτό προσεύχομαι», μεταφέροντας την προσωπική του προσδοκία για το αποτέλεσμα.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες και η διάρκεια της δίκης

Ο Ράσελ Μπραντ δικάζεται αντιμετωπίζοντας συνολικά επτά κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τρεις περιπτώσεις βιασμού, τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και μία κατηγορία προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Οι κατηγορίες αυτές έχουν υποβληθεί από έξι διαφορετικές γυναίκες.

Η δίκη, η οποία ξεκίνησε με την αγόρευση της εισαγγελέως Ράιελ Κάρμι Τζόουνς, αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η διαδικασία στο δικαστήριο του Λονδίνου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο, οπότε και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki