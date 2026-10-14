Μια υπόθεση που προκαλεί αναστάτωση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Περιστέρι, όπου μια 41χρονη νοσηλεύτρια κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε τον εν διαστάσει σύζυγό της, στρατιωτικό γιατρό, χρησιμοποιώντας ατροπίνη. Ο 41χρονος είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές σε μονάδα εντατικής θεραπείας, εμφανίζοντας προβλήματα υγείας μετά την κατανάλωση ουσιών που φέρεται να του έριχνε στα τρόφιμα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, όταν κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις της γυναίκας.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης στο Περιστέρι

Ο 41χρονος γιατρός, έχοντας υποψίες για την πρώην σύζυγό του, τοποθέτησε κάμερες στο διαμέρισμά του στο Περιστέρι. Τα πλάνα των καμερών φέρεται να δείχνουν την 41χρονη νοσηλεύτρια να εισέρχεται στο σπίτι και να ρίχνει ουσίες στα τρόφιμα. Αμέσως μετά την αποκάλυψη, ο 41χρονος ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές και έσπευσε ο ίδιος στο σπίτι.

Η γυναίκα συνελήφθη, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στους γονείς της, οι οποίοι φέρεται να την περίμεναν έξω από το διαμέρισμα μέσα σε αυτοκίνητο. Κατά τον έλεγχο του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μπουκαλάκι με 10ml ατροπίνης, την ουσία που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε, καθώς και μια σύριγγα. Από το σπίτι του πρώην συζύγου κατασχέθηκαν επίσης ένα βάζο με μέλι, δύο βαζάκια με πιπέρι και μία συσκευασία βρώμης, τα οποία περιείχαν σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης, καθώς και ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό 500 ml, το οποίο υπήρχαν υποψίες ότι είχε νοθευτεί με ατροπίνη.

Οι κατηγορίες και η άρνηση της 41χρονης

Εναντίον της 41χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι γονείς της κατηγορούνται για συνέργεια. Όλοι οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, όπου ζήτησαν και έλαβαν αναβολή για τις 26 Οκτωβρίου 2026, και αφέθηκαν ελεύθεροι. Η 40χρονη, όπως αναφέρεται, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Η δηλητηρίαση της πεθεράς και τα συμπτώματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση λαμβάνει νέες διαστάσεις, καθώς φέρεται να είχε δηλητηριαστεί και η μητέρα του 41χρονου γιατρού, δηλαδή η πεθερά της κατηγορούμενης. Η μητέρα είχε επισκεφθεί τον γιο της και κατανάλωσε λίγο νερό από τα μπουκαλάκια στα οποία η νοσηλεύτρια φέρεται να έριχνε την ουσία. Οι γιατροί, αρχικά, απέδιδαν τα συμπτώματά της στο έντονο στρες που βίωνε λόγω της κατάστασης του παιδιού της, αναφέροντας ότι τέτοια συμπτώματα είναι πιθανά σε ψυχολογικό επίπεδο.

Φίλος του 41χρονου γιατρού εξήγησε ότι οι εξετάσεις στο νοσοκομείο δεν είχαν υποψιάσει τους γιατρούς για δηλητηρίαση. Μάλιστα, είχαν ρωτήσει τη μητέρα αν ο γιος της έπαιρνε ναρκωτικές ουσίες για να διώξει τη στεναχώρια του. Οι γονείς του 41χρονου, αφού ήπιαν το φαρμακωμένο νερό, έχασαν την επαφή με το περιβάλλον. Παρέμειναν για περίπου μισή ώρα έξω από το δωμάτιο του παιδιού τους, πήραν ταξί και νοσηλεύτηκαν, εμφανίζοντας τα ίδια συμπτώματα με τον γιο τους.

Το προφίλ της κατηγορούμενης και η επιστημονική της γνώση

Η 40χρονη, με καταγωγή από την Εύβοια, διαθέτει μακρά διαδρομή στον χώρο της υγείας. Εργάζεται στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) από το 2011 ως νοσηλεύτρια και επιδημιολόγος, με εξειδίκευση στις λοιμώξεις. Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε επιστημονικά συνέδρια και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε προγράμματα υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Την περίοδο 2021–2024 απασχολήθηκε ως σχολική νοσηλεύτρια.

Λόγω της επιστημονικής της ιδιότητας, η κατηγορούμενη διέθετε προηγμένη γνώση φαρμακολογίας, ένα στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας. Η 40χρονη παντρεύτηκε τον στρατιωτικό γιατρό το 2019 και απέκτησαν ένα παιδί. Κατά την περίοδο της πανδημίας, και οι δύο υπηρέτησαν στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής κρίσης. Η σχέση τους παρουσίασε προβλήματα, οδηγώντας σε απόφαση διαζυγίου το 2025. Πρόσωπα από το περιβάλλον της αναφέρουν πως μετά τον χωρισμό η 40χρονη παρουσίαζε έντονη δυσκολία προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα και μεταβολές στη συμπεριφορά της, παρόλο που συνέχιζε κανονικά την επαγγελματική της δραστηριότητα, χωρίς επίσημη ψυχιατρική διάγνωση ή λήψη φαρμακευτικής αγωγής.

Οι έρευνες των αρχών και τα αναπάντητα ερωτήματα

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, αναζητώντας τον τρόπο με τον οποίο η κατηγορούμενη απέκτησε πρόσβαση στο σπίτι του 41χρονου, με πιθανότερο ενδεχόμενο τη δημιουργία αντικλειδιού εν αγνοία του. Διερευνώνται επίσης οι πηγές προμήθειας της ατροπίνης. Η 41χρονη, κατά την περίοδο νοσηλείας του πρώην συζύγου της, προσποιούνταν ότι ανησυχεί, επισκεπτόταν το νοσοκομείο και ρωτούσε «θα ζήσει;», την ώρα που φέρεται να ήταν η ίδια η αιτία της νοσηλείας του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να εξακριβωθεί τυχόν συνέργεια ή εμπλοκή των γονέων της 40χρονης στις ενέργειές της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis