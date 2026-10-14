Η συγκλονιστική κατάθεση του Πάνου Ρούτσι στη δίκη για τα Τέμπη

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, κατέθεσε σήμερα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, περιγράφοντας με συγκλονιστικό τρόπο την εικόνα που αντίκρισε στο σημείο της σύγκρουσης. Στην κατάθεσή του, ο κ. Ρούτσι τόνισε πως πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, ζητώντας να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα όσα συνέβησαν.

Η μαρτυρία του πατέρα του Ντένις Ρούτσι

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ο Πάνος Ρούτσι κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου, απαντώντας σε ερωτήσεις που του υπέβαλε η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η μαρτυρία του επικεντρώθηκε στις πρώτες στιγμές μετά το δυστύχημα, όταν έφτασε ο ίδιος στον τόπο της τραγωδίας.

Ο κ. Ρούτσι περιέγραψε λεπτομερώς τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο της σύγκρουσης, μεταφέροντας την προσωπική του εμπειρία και τις αισθήσεις του. Η κατάθεσή του αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της δικαστικής διερεύνησης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Ήταν σαν να ήμουν στην κόλαση»

Με λόγια που προκαλούν δέος, ο Πάνος Ρούτσι μετέφερε στο δικαστήριο την εικόνα που αντίκρισε τις πρώτες πρωινές ώρες μετά το δυστύχημα. «Αυτό που έβλεπα ήταν σαν να ήμουν στην κόλαση», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το εφιαλτικό σκηνικό.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, όταν έφτασε στο σημείο, περίπου 3-4 το πρωί, οι φλόγες ήταν έντονες και παντού υπήρχε μια περίεργη οσμή. Αυτή η περιγραφή υπογραμμίζει το μέγεθος της καταστροφής και την αγωνία των ανθρώπων που έσπευσαν να βοηθήσουν ή να αναζητήσουν τους δικούς τους.

Τα αναπάντητα ερωτήματα και η αναζήτηση της αλήθειας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι δεν περιορίστηκε μόνο στην περιγραφή των όσων είδε, αλλά εξέφρασε και την έντονη ανησυχία του για τα πολλά ζητήματα που παραμένουν αδιευκρίνιστα. «Έχουμε πολλά αναπάντητα ερωτήματα κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε με έμφαση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των συνθηκών του δυστυχήματος.

Η δήλωση αυτή αντανακλά το κοινό αίτημα πολλών συγγενών των θυμάτων για δικαιοσύνη και αποκάλυψη όλων των πτυχών της τραγωδίας, ώστε να μην μείνει καμία πτυχή της υπόθεσης στο σκοτάδι.

Η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Η εξέταση του Πάνου Ρούτσι δεν ολοκληρώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση και αναμένεται να συνεχιστεί σε επόμενη ημερομηνία. Αυτό δείχνει την έκταση και το βάθος της διαδικασίας, καθώς το δικαστήριο επιδιώκει να ακούσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Επιπλέον, εκκρεμούν οι καταθέσεις της μητέρας και της αδερφής του Ντένις Ρούτσι, οι οποίες θα προσθέσουν και αυτές τις δικές τους μαρτυρίες στην υπόθεση. Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, με την ακρόαση περαιτέρω καταθέσεων από συγγενείς των θυμάτων και τραυματιών, συνεχίζοντας την πορεία προς την αναζήτηση της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr